Procès en appel du drame d'Ychoux : l'avocat général demande 20 à 25 ans de prison

Pour l'avocat général, il ne fait aucun doute : Claude Gorsky avait l'intention de tuer son voisin, Saïd El Barkaoui, le 20 mai 2018, à Ychoux. Dominique Boiron demande à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques de condamner le retraité de 20 à 25 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat à caractère raciste. Le Landais de 71 ans est jugé en appel depuis lundi 3 octobre à Pau.

Ce 20 mai 2018, Claude Gorsky tire à cinq reprises, avec un revolver, sur son voisin, avec qui il est conflit. Un geste qu'il a assumé jeudi 4 octobre, devant la cour d'assises, même s'il réfute le caractère raciste de ce geste, ainsi que la préméditation.

"C’est vrai que Saïd El Barkaoui est mort 15 jours après les faits. Et les experts expliquent qu’il n’y a pas de relation entre les coups de feu et le décès de Saïd El Barkaoui", décrit l'avocat général dans ses réquisitions. "Mais il n’empêche que pointer un revolver sur quelqu’un, c’est une tentative d’assassinat. Si Saïd El Barkaoui a survécu, c’est grâce aux médecins, aux chirurgiens, à l'hôpital, qui ont extrait les balles qu’il avait dans le corps et qui lui ont permis de rester encore 15 jours avec sa famille", assure Dominique Boiron.

"Est-ce que Claude Gorsky pouvait, ce 20 mai, faire plus que ce qu’il a fait pour essayer de tuer Saïd El Barkaoui ?" - Dominique Boiron, avocat général

"Et si ce 20 mai 2018, Claude Gorsky n’a pas tué Saïd El Barkaoui avec ses coups de revolver, ce n’est pas faute d’avoir essayé", ajoute-t-il. Et il demande à la cour : "Est-ce que Claude Gorsky pouvait, ce 20 mai, faire plus que ce qu’il a fait pour essayer de tuer Saïd El Barkaoui ? Est-ce qu’il pouvait faire plus que venir chez lui, sur son terrain, avec un revolver chargé au maximum, de cinq cartouches, et vider ces cinq cartouches ?"

Un crime raciste

Le caractère raciste de ce geste ne fait par ailleurs aucun doute pour l'avocat général, qui rappelle le contexte, les insultes racistes qui commencent dès 2013. "Saïd El Barkaoui ne travaillait pas assez, touchait trop d’aides sociales, écoutait la musique trop forte, recevait trop d’amis et de famille… il représentait tout ce que Claude Gorsky ne supportait pas", décrit Dominique Boiron. "Pour Claude Gorsky, Saïd El Barkaoui est le trafiquant, le caïd, l’Arabe dans toute son horreur."

Dans son réquisitoire, l'avocat général rappelle aussi ce coup de téléphone, glaçant, que le retraité passe aux gendarmes juste après son geste, où on l'entend dire : "Au moins, je serai en prison, je saurai pourquoi et je serai tranquille. Se faire emmerder comme ça, pendant des années et des années, je ne pouvais plus le supporter, surtout par un arabe."

Claude Gorsky avait été condamné en premier instance, en octobre 2021, à 25 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises des Landes, pour tentative d'assassinat à caractère raciste. La décision du tribunal est attendue ce vendredi 7 octobre. La défense du retraité doit prendre la parole ce vendredi après-midi, avant de laisser les jurés se retirer pour délibérer et rendre leur décision, sur la base de leur intime conviction.