Procès en appel du drame de Saint-Médard : la justice confirme les peines du chauffeur et de la SNCF

Saint-Médard-sur-Ille, France

Plus de huit ans après le drame de Saint-Médard-en-Ille, la cour d'appel de Rennes a rendu son jugement ce mardi 10 décembre. Le 12 octobre 2011, un poids lourd et un TER sont entrés en collision à un passage niveau au nord de Rennes. Le drame avait fait trois morts et 61 blessés.

En première instance, en juillet 2018, le chauffeur du camion avait été condamné à trois ans de prison avec sursis. De leurs côtés, la SNCF réseau et la SNCF mobilités avaient été condamnées à 300.000 euros chacune pour des "manquements graves" en terme de sécurité. Les deux sociétés avaient fait appel. Un deuxième procès s'était donc tenu au mois de septembre 2019.

Ce mardi 10 décembre, la cour d'appel de Rennes confirme la condamnation du chauffeur-routier. Les peines d'amende de la SNCF sont également confirmées. La justice prononce aussi une peine de 50.000 euros de dommages et intérêts pour un préjudice d'angoisse et de mort imminente et 10.000 euros pour un préjudice d'attente et d'inquiétude.