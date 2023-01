Procès en appel du Mediator : plus de dix ans de combat pour la lanceuse d'alerte Irène Frachon

Le 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait condamné les laboratoires Servier pour "tromperie aggravée" et "homicides et blessures involontaires « à 2,718 millions d’euros d’amende et l’avait relaxé du délit d’escroquerie. Une peine bien inférieure aux réquisitions du parquet.

Le Mediator, c'est l'histoire d'une molécule, dérivée d'amphétamines, un coupe-faim, inventé par Jacques Servier, patron des laboratoires du même nom. Un procédé chimique que l'on retrouve d'abord dans deux autres médicaments, le Pondéral et l'Isoméride, que Jacques Servier commercialise comme coupe-faim. Déjà dans les années 80, les dangers de l'Isoméride sont signalés aux autorités de santé. Plus tard, Jacques Servier lance sur le marché le Mediator, qu'il présente cette fois comme anti-diabétique, mais le médicament est toujours largement prescrit comme coupe-faim. Le Mediator sera remboursé par la sécurité sociale pendant 33 ans.

Jacques Servier fera tout pour que ces produits ne soient pas retirés du marché. Il va les commercialiser massivement aux Etats-Unis, au Canada. Les Américains finiront par interdire ces produits en 1997.

Le combat d'une pneumologue du CHU de Brest

Le scandale du Mediator est révélé par Irène Frachon. Pneumologue au CHRU de Brest , c'est elle qui la première établit un lien direct entre la mort de nombreux patients et la prise du médicament.

Un soir de février 2007, Irène Frachon se rend compte en examinant une patiente diabétique qu'elle souffre d'une hypertension pulmonaire grave. Elle s'aperçoit que la malade prenait du Mediator. Un diagnostic qui lui fait penser à ces malades qui avaient pris de l'Isoméride. Le médicament est notamment à l’origine de graves lésions cardiaques.

"En réalité, l'Isoméride et le Mediator, c'est la même chose. Ils libèrent dans l'organisme le même poison. Servier le savait et l'a dissimulé", souligne la médecin brestoise Irène Frachon. Elle finit par faire interdire le médicament en 2009.

Le monde médical nie la dangerosité du médicament

"C'est un crime industriel qui se noue dans les années 60. Malgré des signes de dangerosité qui apparaissent très rapidement, Servier va tout mettre en œuvre pour empêcher le retrait de ces coupe-faim parce que ce sont des produits extrêmement rentables", raconte la lanceuse d'alerte.

Les laboratoires Servier "ont caché la présence de cette molécule extraordinairement dangereuse en intimidant des médecins" souligne la pneumologue. Le gendarme du médicament de l'époque, l'AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé), comme une grande partie du monde médical ont nié le caractère dangereux du médicament, tout comme les alertes répétées d'Irène Frachon.

Le combat d'Irène Frachon a déjà été porté à l'écran avec "La fille de Brest" d'Emmanuelle Bercot en 2016 . L'histoire a aussi été racontée dans des livres, une pièce de théâtre et désormais dans une bande dessinée haletante et didactique "Mediator, un crime chimiquement pur" (Ed. Delcourt). Cette BD parue le 4 janvier a "toutes les allures d'un polar sauf que tout est vrai" explique Irène Frachon. Elle a été écrite avec l'ancien journaliste Éric Giacometti et dessinée par François Duprat. Elle entreprend de retracer non seulement l'histoire du Mediator mais aussi celle de son fabricant, les laboratoires Servier, aussi l'autre médicament l'Isoméride.

"Ça mérite des condamnations exemplaires"

Irène Frachon sera présente au procès en appel qui s'ouvre à Paris ce lundi . Il doit durer jusqu'au 28 juin. "On a affaire à un labo qui a vendu un poison mortel en toute connaissance de cause pendant plus de dix ans, avec des milliers de morts à la clé. Je pense que ça mérite des condamnations exemplaires", insiste la pneumologue.

Même si le Mediator, qui avait été mis sur le marché en 1976, est interdit en France en novembre 2009, des patients continuent à mourir encore aujourd'hui. Des analyses épidémiologiques récentes estiment que le bilan national pourrait atteindre 2.000 décès.