Procès en appel du Médiator : un avocat bordelais plaide avec les noms des victimes brodés sur sa robe

C'est une décision forte, symbolique, prise par l'avocat bordelais Jean-Christophe Coubris, avant de plaider au procès en appel des laboratoires Servier, pour le scandale du Médiator . Cet antidiabétique utilisé comme coupe-faim pendant de longues années, jusqu'à son retrait du marché en 2009, et qui a provoqué de graves effets secondaires, cardiaques notamment, à des milliers de patients. Maître Coubris va plaider en leur nom, avec, justement, ces noms brodés sur sa robe noire d'avocat.

"C'est une décision que nous avons prise pour permettre à nos victimes, très nombreuses puisque nous représentons plus de 3600 victimes, d'être présentes à cette audience. Elles sont malheureusement pour certaines malades, pour d'autres âgées et ne pouvaient pas faire le déplacement. Et je ne pouvais pas accepter l'idée qu'elles ne soient pas présentes d'une façon ou d'une autre", explique Jean-Christophe Coubris, sur France Bleu Gironde.

Un véritable parcours du combattant depuis 2011

Elle sera présente à l'audience, ce mercredi : Francisca Guardiola, "Paquita" précise son avocat. Elle a pris du Médiator "pour maigrir", précise-t-il. "Elle a eu une valvulopathie, poursuit Jean-Christophe Coubris, il a fallu l'opérer. L'opération ne s'est pas très bien passée. Il a fallu ensuite la greffe d'un cœur puisque sinon, elle allait mourir. Et il se trouve que le donneur de son cœur avait aussi consommé du Mediator. Et aujourd'hui, des années après sa greffe, une valvulopathie apparaît à nouveau. Elle est vraiment pour moi une victime qui représente toute la souffrance qu'ont pu ressentir ces milliers de personnes qui ont consommé du Mediator".

L'avocat bordelais espère voir s'achever bientôt cette longue procédure judiciaire entamée en 2011, avec une "confirmation" de la sanction prononcée en première instance à l'encontre des laboratoires Servier.