Le procès en appel du meurtre d'Avanton, dans la Vienne, a débuté ce matin devant la Cour d'asssise de Vendée. Condamné à 25 ans de réclusion en première instance pour avoir tué son épouse de multiples coups de couteau en juin 2014, l'accusé dénonce un procès non équitable et nie toute préméditation

Avanton, France

"Je n'ai pas eu l'intention de la tuer"... Au premier jour du procès en appel devant la cour d'assises de Vendée, Raphaël Dogimi, jugé pour le meurtre de sa compagne le 9 juin 2014 à Avanton rejette une nouvelle fois toute volonté de tuer

Dans ce procès prévu pour durer trois jours, l'accusé a été incapable de dire que ce soir là il avait eu l'intention de tuer sa compagne. Les faits rappelés par la présidente soulignent pourtant l'acharnement avec lequel Raphaël Dogimi a frappé sa compagne.

Une trentaine de coups de couteau

Après l'avoir frappé d'un coup de poing au visage, puis d'un coup sur la tête avec une rambarde en bois, il projette sa compagne au sol et la frappe une trentaine de fois à l'aide de deux couteaux. A la question posée ensuite par la présidente sur les raisons qui l'ont poussé à faire appel de sa condamnation à 25 ans de réclusion en janvier 2017 par les assises de la Vienne, il évoque des discussions avec d'autres détenus.

Un premier procès pas équitable, selon lui

Des détenus croisés à Vivonne et "condamnés, selon lui, à des peines moindres pour des faits pourtant semblables", dit-il. Avant d'ajouter "je n'ai pas eu un procès équitable à Poitiers. Que des témoins à charge !", selon lui. Aucun en sa faveur. Et pourtant il aurait pu les citer, ce qu'il n'avait pas fait à l'époque. Du coup, cette fois trois nouveaux témoins vont défiler à la barre d'ici jeudi. La maman, la première maîtresse de l'accusé et son meilleur ami.