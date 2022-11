Procès en diffamation : la famille Berry se déchire une nouvelle fois devant la Cour d'appel de Riom

Une douzaine d'heures d'audience pour "laver son linge sale en famille". C'est l'effet qu'a donné, mercredi, ce procès en appel de Coline Berry, fille aînée de l'acteur Richard Berry, qui l’accuse de lui avoir imposé, enfant, des jeux sexuels en présence de sa compagne de l’époque, Jeane Manson.

ⓘ Publicité

C’est la chanteuse américaine qui a porté plainte en diffamation, visant l’article du Monde dans lequel elle a témoigné l’an dernier , et une interview donnée à BFMtv. En première instance, en avril dernier, le tribunal d’Aurillac avait condamné Coline Berry à 20 000 euros d'amende.

À lire aussi Accusations d'inceste contre Richard Berry : sa fille Coline condamnée pour diffamation

Dans la discrétion de cette salle de la Cour d'appel de Riom, on assiste donc au grand déballage familiale. A commencer par Jeane Manson, qui avec son accent américain, dénonce la "thèse machiavélique" de Coline Berry. Elle et Richard Berry se promenaient nus dans l’appartement ? "Mensonge total", dit-elle. Et ce fameux jeux sexuel de l’orchestre ? "Il n’a jamais existé" assure la chanteuse qui demande 250 000 euros de préjudice. A la barre son agent assure que plus personne n’appelle pour des concerts depuis l’affaire.

Le clan Berry soudé

Sa fille Shirel aussi la soutient. Elle se souvient des disputes violentes du couple Berry-Manson mais martèle "Je n’ai jamais assisté aux faits décrits par Coline."

Le défilé familial se poursuit. En tout sept témoins, dont Richard Berry qui a de nouveau fait le déplacement en Auvergne et parle d’"accusations abjectes" et rien ne nous est épargné des jalousies, divorces conflictuels, jusqu’aux anecdotes de cinéma. Marie Berry, la sœur de Richard enfonce le clou : "Quand Coline était petite, on l’appelait Coco la mytho".

Le clan Berry est soudé et la crédibilité de Coline Berry souffre clairement de son absence à ce procès en appel. Absence justifiée par un certificat médical et par son avocat qui refuse de la voir de nouveau confrontée à ce père qu'elle accuse et à sa compagne qui l’a giflée lors du procès à Aurillac. Une gifle qui plane encore sur les débats.

Un "procès bâillon"

Seul l’ex-mari de Coline Berry, Romain Rojtman, viendra la soutenir. Assurant qu’elle lui a parlé d’inceste dès leur rencontre en 2007 et que sa version n’a jamais varié.

L'avocat aurillacois de Jeane Manson, Maître Verdier s'étonne d'ailleurs de ce seul soutien, parle de Coline comme d'une hystérique. Face à lui, Maître Klugman décrit l'accusation comme une "conjuration" pour faire taire la fille de Richard Berry et compare cette procédure en diffamation à un bâillon pour criminaliser la parole des victimes et les empêcher de parler.

Le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre prochain.

Depuis le premier procès, la plainte de Coline Berry contre son père a été classée sans suite pour cause de prescription. Le contenu de l'enquête a été révélée par le journal Le Parisien .