Procès en diffamation prévu en septembre pour la cavalière de Dordogne et la Fédération française d'équitation

Ni Amélie Queguiner, ni le président de la FFE n'étaient présents ce mercredi 28 avril au tribunal correctionnel de Périgueux pour cette audience de consignation. Il s'agit d'une étape indispensable de la procédure avant le procès mais il n'a pas été question du fond de l'affaire. La date du procès a été fixée par la présidente du tribunal au 13 septembre prochain.

La cavalière de la Roche-Chalais en Périgord Vert est accusée de complicité de diffamation par la Fédération française d'équitation et par son président à cause d'une tribune publiée le 6 février dernier. Amélie Queguiner qui, en février 2020, a révélé des viols et des agressions sexuelles lorsqu'elle était adolescente, estime dans ce texte que la FFE n'a pas assez fait contre les prédateurs sexuels et elle affirme que le président a gardé un agresseur sexuel dans son centre équestre.