Procès Euro Loc : “les clients font ce qu’ils veulent avec leurs voitures”

En mars dernier, 14 clients d’Euro Loc avaient défilé à la barre du tribunal correctionnel de Caen. Tous chefs d’entreprises dans différents secteurs d’activité. Pour répondre d’une fraude fiscale dans l’enregistrement de leurs voitures : ils avaient utilisé de belles berlines requalifiées en véhicules utilitaires. Ces prévenus avaient rejeté la faute sur Euro Loc, la société de location de Giberville, qui leur avait mis les véhicules à disposition. Les dirigeants de l’entreprise se sont défendus ce mardi devant le même tribunal.

Double carte grise, banquette arrière

Euro Loc était capable de gérer une transformation de véhicule en s’appuyant sur l’agrément de Normandie Carrosserie, autre société détenue par la holding Euro Finances de François Maurey. Concrètement, il fallait retirer banquette et ceintures de sécurité arrière puis intégrer un kit au sol pour transporter des marchandises. Forcément le véhicule voyait alors sa capacité de transport limitée à deux personnes. Mais son utilisateur bénéficiait de dégrèvements fiscaux. “Oui ce service était proposé mais uniquement à la demande du client. Moi je ne connaissais pas sa situation fiscale et quand il avait la voiture, il en faisait ce qu’il voulait” se défend François Maurey, le fondateur d’Euro Loc. Lors des perquisitions en septembre 2017 les gendarmes avaient comptabilisé 22 véhicules en infraction, trahis par la présence de la banquette arrière. Tous leurs utilisateurs disposaient aussi de deux copies de cartes grises : une pour la version 5 places, l’autre pour la version 2 places. “Les clients voulaient garder la banquette après la transformation. Et ce n’était pas à moi de leur dire de déchirer la copie de l'ancienne carte grise” martèle François Maurey, bientôt rejoint à la barre par son fils Etienne, présent dans l’entreprise familiale au début des faits reprochés, puis devenu directeur général depuis la retraite de son père.

Tous deux ont appelé certains clients le jour de la visite des gendarmes. “Oui j’étais paniqué, comme on peut l’être quand une perquisition se tient chez vous. Je voulais savoir ce que certains de mes clients avaient fait avec la banquette arrière” explique le fondateur d’Euro Loc. Pour éviter un dossier à charge sur ses méthodes ? “Non parce que ma société n'avait rien à gagner dans cette opération. Rien. Et cette transformation n’a jamais été un argument commercial. Elle ne représentait que cinq ou six véhicules par an alors que j’avais 1.500 clients” se défend encore François Maurey.

Paroles contre paroles

La famille Maurey rejette la faute sur ses clients. “Ces chefs d’entreprises ont cherché à duper l’administration fiscale. Ce ne sont pas des victimes innocentes !” plaide Romain Vanni, l’avocat d’Etienne Maurey, avant de réclamer la relaxe. Lesquels clients, jugés en mars, avaient tous indiqué que le tour de passe-passe émanait d’une suggestion d’Euro Loc. Mais ce premier procès s’était tenu en l’absence (médicale) de François Maurey, qui a donc pu apporter sa version six mois plus tard.

Le procureur a requis 15.000 euros d’amende à l’encontre de chacun des deux membres de la famille Maurey, estimant que “la collusion entre les clients d’Euro Loc pour livrer la même version est improbable. Ce sont des personnes qui ne se connaissent pas”. Le jugement a été mis en délibéré au 9 novembre prochain.