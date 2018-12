Procès Eva Bourseau : le deuxième accusé raconte sa vie avec la drogue

Toulouse, France

Pour la première fois ce lundi matin, le deuxième accusé de la mort d'Eva Bourseau a été entendu sur son parcours par la cour d'assises de Haute-Garonne.

Pendant 40 minutes, Taha Mrani Alaoui, 21 ans, raconte notamment ses études brillantes au Maroc, avec une scolarité au collège impeccable et un baccalauréat mention très bien. Devant les jurés, ce natif de Casablanca se souvient de son premier joint, à 14 ans, au bord d'un terrain de foot. Ensuite, c'est l'enchaînement : le LSD à 16 ans, et l'héroïne à 17 ans pour se "détendre" dans la compétition des études. A 18 ans, c'est la cocaïne, pour réviser plus longtemps.

C'est à cette époque que le jeune homme intègre l'ENSET à Toulouse. Une école d'ingénieurs dans laquelle il s'ennuie. Il rate le concours d'entrée à Polytechnique, un de ses rêves, de 0,04 point. "C'est là que je me suis perdu" souffle Taha. Il se drogue de plus en plus, et rencontre "Zak" (Zakariya Banouni), l'autre accusé, en novembre 2014. C'est avec lui qu'il partage ses premiers champignons hallucinogènes, et qu'il franchit un pas de plus, en devenant dealer pour payer sa consommation.

Mais un jour, Taha se fait cambrioler, et voler sa sacoche avec 2.000 euros. Fin juillet 2015, il a un important besoin d'argent. Il téléphone à Zak pour aller cambrioler Eva Bourseau, qui finira morte dans un bain d'acide au mois d'août.

La cour d'assises examinera les faits à partir de mardi matin.