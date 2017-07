Procès Ferracci : "Selon que vous serez puissant ou misérable..."

Les deux villas construites illégalement dans la baie de Rondinara (Bonifacio) par Pierre Ferracci ne seront pas détruites. La cour d'appel de Bastia inflige malgré tout une amende d'un million d'euros à la SCI Tour de Sponsaglia de l'homme d'affaires. Une décision insuffisante, estime U Levante.

Un million d'euros, la somme peut paraître énorme, mais Pierre Ferracci peut s'estimer heureux, la cour d'appel de Bastia n' a pas ordonné la remise en état des lieux, la démolition de ses deux villas construites entre 2010 et 2013. Deux immenses bâtisses de 670 m2 chacune en plein cœur de la baie de Rondinara, entre Porto Vecchio et Bonifacio. Les juges ont en fait confirmé la décision rendue en première instance par le tribunal correctionnel d'Ajaccio (le 8 février 2016). "Ce n'est pas suffisant", estiment les associations à l'origine du recours, les associations ABCDE et U Levante. Les deux villas ont été édifiées sur un site remarquable, sans respecter l'arrêt interruptif des travaux.

"Une famille puissante peut donc construire dans un lieu privilégié, sans permis"

Pierre-Laurent Santelli, membre du Levante, ne décolère pas : "On se rend compte qu'une famille puissante peut se permettre de construire dans un lieu privilégié, vierge, sans permis. Ce jugement ouvre la porte à une "bétonnisation" illimitée. Ce n'est pas une amende qui pourra compenser cette profanation d'un lieu commun inaliénable."

"Une amende ne peut compenser cette profanation d'un lieu commun inaliénable

"A chi ha appoghji è dinnari torce u nasu à a ghjustizia (qui a des appuis et de l'argent tord le nez à la justice)", rajoute en langue corse Pierre-Laurent Santelli.

La démolition, c'est ce qu'avait également réclamée le procureur de la République d'Ajaccio en première instance : "Pierre Ferracci est tout le contraire d'un homme non avisé. Il a pris un risque calculé pensant que la politique du fait accompli allait lui bénéficier. Mais quand on prend un risque, on l'assume. Il faut aujourd'hui que la loi Littoral soit respectée, il ne faut pas avoir honte de demander la remise en état des lieux, c'est l'intérêt général." Il ne sera donc pas suivi par le tribunal.

"Pierre Ferracci est tout le contraire d'un homme non avisé"

Pierre Ferracci n'est pas en effet n'importe qui. Fils d'Albert Ferracci, figure de la Résistance et responsable du parti communiste, il préside la société de conseils Alfa et le Paris Football Club. Il est dépeint comme un homme influent, proche d'Emmanuel Macron, tout comme son fils Marc Ferracci, qui, durant la campagne électorale, a conseillé sur le plan économique le nouveau président de la République.

L'association U Levante annonce qu'elle pourrait se pourvoir en cassation;