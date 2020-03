Procès Fillon : le jugement sera rendu le 29 juin

Le procès des époux Fillon et de Marc Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe et ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, s'est achevé ce mercredi au tribunal correctionnel de Paris. Le jugement sera rendu le 29 juin.

Après le procès de François Fillon et de son épouse Penelope qui s'est achevé ce mercredi, le tribunal correctionnel de Paris rendra son jugement le 29 juin. L'ancien Premier ministre et son épouse qui étaient jugés depuis trois semaines dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs de Penelope. Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe candidat à sa propre succession, et ancien suppléant de François Fillon à l'Assemblée nationale, comparaissait également.

Invité à s'exprimer une dernière fois devant les juges, François Fillon, contre lequel l'accusation a requis ce mardi cinq ans de prison dont deux ferme, n'a rien souhaité ajouter, pas plus que sa femme. La défense a plaidé la relaxe.