Procès Fillon : les prévenus ont trois jours pour convaincre

Les débats du procès Fillon ont été houleux, parfois laborieux. Après deux semaines d’audiences, tout l'enjeu est déterminer le rôle précis de Penelope Fillon auprès de son époux en tant qu'assistante parlementaire. Le procès doit se terminer le 11 mars. Il reste donc trois jours aux prévenus pour convaincre.

Les yeux et les oreilles de son mari dans la Sarthe

On ne peut pas nier que Penelope Fillon était une figure locale dans le canton de Sablé, plusieurs témoins la décrivent comme un relais entre les habitants et son époux. Des préfets de la Sarthe évoquent sa présence à diverses manifestations sarthoises, comme les comices agricoles ou le festival de Sablé. D'autres, évoquent encore un apport « immatériel » qui relève du conseil, du relationnel.

Pour autant était-ce un vrai métier ou était-ce son rôle d’épouse de député qui lui dictait sa conduite ? Le parquet penche pour la deuxième option et fait remarquer que Penelope Fillon n’a jamais cessé ses activités auprès de son mari, même quand elle n’était plus rémunérée pour le faire. Côté Fillon, on répète à souhait que tout travail mérite salaire.

Des prestations surévaluées?

L’autre question justement, c’est l’argent : ses tâches étaient-elles assez consistantes pour justifier un salaire parfois équivalent à celui d’un député?

Lorsqu'elle assistait Marc Joulaud, entre 2002 et 2007, Penelope Fillon était rémunérée 6.200 euros bruts par mois, alors qu’elle travaillait, à la louche, "20 heures par semaine", selon sa propre estimation.

Une partie des réponses sera dans la définition que le tribunal retiendra du métier d’assistant parlementaire. Un métier aux contours flous, qui dépend souvent de la relation confiance entretenue avec le député employeur. En l’occurrence, ici, il s'agit de François Fillon, son mari.