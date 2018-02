Le Puy-en-Velay, France

Au onzième jour de procès, les plaidoiries ont débuté ce samedi matin devant la cour d’assises du Puy-en-Velay. Ce sont les parties civiles qui ont d’abord pris la parole ce matin avant l'avocat général Raphaël Sanesi de Gentile. Vous pouvez suivre son réquisitoire avec Olivier Vidal sur Twitter.

#Fiona L audience reprend avec les réquisitions de l avocat général Raphaël Gentile de Sanesi. — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) February 10, 2018

Le système de protection de l'enfance a des défaillances" - Me Crespin, avocat de l'Enfant bleu et la Voix de l'enfant

A l'ouverture de l'audience, c'est Me Crespin, avocat des associations l’Enfant bleu et la Voix de l’enfant, qui intervient le premier. Il souligne que pour les associations, "le système de protection de l'enfance a des défaillances. L'affaire Fiona en témoigne." Il ajoute "Cécile Bourgeon doit être considérée comme complice (…) Berkane Makhlouf a porté les coups. Mais sans Cécile Bourgeon Fiona ne serait pas morte, elle a mis les conditions pour pouvoir porter les coups."

C’est ensuite Me Portal, avocat des comités Alexis Danan pour la protection de l’enfance de s’exprimer. "L'enfance maltraitée, c'est abandonner ses enfants, ne pas les scolariser, l'enfant qui devient souffre-douleur, que l'on prive de soins. C'est le fait de privilégier un coup de maquillage ou un bandeau pour cacher les violences" dit-il. Avant d’enfoncer le clou, "même si certaines interrogations demeurent, de nombreuses certitudes existent. Ces interrogations ne doivent pas vous empêcher de vous forger une intime conviction de culpabilité."



Me Grimaud fait entendre la "voix" de la petite fille

Me Costantino, avocat d’Enfance et partage, enchaîne et revient sur les incertitudes qui pèsent encore après deux semaines d’audience, il s'adresse aux jurés, leur demande de rendre leur décision "comme si vous disposiez délicatement un voile de vérité sur le corps de la petit fille comme un linceul." Me Grimaud, conseil de l’association Innocence en danger livre ensuite sa plaidoirie. Elle "parle" à la cour comme si elle était Fiona et raconte, avec les mots d’une petite fille, ce que l’on sait des faits. "J’ai mal à la tête, ils m'ont fait mal, moi je pleure pas, je veux aller à l'école. Maman me maquille comme une princesse" dit Me Grimaud, l'émotion gagne la salle d'audience.

Me Deschamps, avocat de la mère et du beau-père de Cécile Bourgeon et de son beau-père intervient à son tour, avant Me Fribourg, un des conseils de Nicolas Chafoulais, le père de Fiona. Il démonte les éléments mis en avant par la défense, en premier lieu la thèse accidentelle. Pour lui, "les violences ont été commises par les deux accusés, il y a eu violences en réunion. Il n'est pas besoin de savoir qui a porté le coup fatal." Me Lebert prend la parole, elle aussi défend les intérêts du père de Fiona et met en cause la mère de la petite fille. "Nous sommes tous otages de Cécile Bourgeon. Les mots de Cécile Bourgeon n'ont pas de consistance, ni de sens. Ces mots disent tout et leur contraire."



Pour Fiona, faites justice" - Me Canis, avocat de la grand-mère paternelle de la petite fille

C’est Me Canis qui clôture les plaidoiries des parties civiles ce samedi et il va en faire un grand moment dans cette cour d’assises du Puy-en-Velay. Pendant une heure, il reprend les éléments évoqués, met les deux accusés devant leurs contradictions, "tous ces mensonges, ces manipulations c'est autant de coups donnés à nouveau à Fiona." Pour lui, l’amnésie de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf est une stratégie défensive, "alors elle est morte de quoi Fiona? On va dire je ne sais pas. C'est extraordinaire!! Si ils ne veulent pas qu'on trouve le crâne, c'est qu'il y a une vraie raison," tonne me Canis. L’avocat clermontois conclut, en s’adressant aux jurés, "le doute qu'ont créé la manipulation et le mensonge doit triompher ? C'est cela que vous allez nous dire dans la nuit ?" Il termine, insistant, "je vous demande de dire qu'ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés, mais aussi de non-assistance à personne en danger (…) Pour Fiona faites justice."

La journée se poursuit avec le réquisitoire puis les plaidoiries de la défense, le verdict pourrait intervenir tard dans la nuit de samedi à dimanche.