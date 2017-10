Procès Fiona - Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, deux personnalités tourmentées

Ce mardi la cour d'assises de la Haute-Loire s'est intéressée à la personnalité de Berkane Makhlouf et de Cécile Bourgeon. La mère de la petite Fiona et son ex-compagnon ont plusieurs fois pris la parole pour raconter leur vie, mais aussi contester certains témoignages.

Dans le procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, la cour d’assises du Puy-en-Velay s’intéressait ce mardi aux personnalités des deux accusés. Avec tout d'abord une ancienne compagne de Berkane Makhlouf, Stéphanie O, entendue en visioconférence, elle était en couple avec le beau-père de Fiona entre 2008 et 2009. La jeune femme décrit un homme capable d’être attentionné, drôle, gentil avec sa fille, mais aussi quelqu’un de colérique et jaloux. Elle décide de le quitter une première fois mais il revient à la charge, contrit, suppliant, elle craque. Mais "il était trop fragile psychologiquement, trop dépendant à la drogue, c'était trop difficile pour lui de changer pour moi", elle part définitivement. Elle ajoute, les larmes aux yeux "Il était violent avec les adultes. Mais j'ai du mal à croire qu'il ait pu être violent avec un enfant". Dans le box Berkane Makhlouf semble attentif au témoignage de son ex, le regard fixe, la bouche entrouverte, il écoute et fait parfois des signes de la tête.

Une enfance dans la violence avant la toxicomanie

C’est ensuite Ali Abdelkader, demi-frère aîné de Berkane Makhlouf qui s’avance pour raconter l’enfance du beau-père de Fiona. Il évoque un cadre familial difficile, l’alcool, la violence du grand frère. Il raconte aussi ce jour où Berkane Makhlouf, alors âgé de 8 ans, a tenté de se jeter par la fenêtre. Le frère de l’accusé dit la difficulté de la famille face à la toxicomanie de son demi-frère, "moi ce que je voulais, c'est qu'il parte deux mois à l'hôpital, qu'il arrête l'héroïne et qu'il reparte droit". Pour Ali Abdelkader c’est aussi la drogue qui est au cœur de la relation des deux accusés et il charge Cécile Bourgeon ; "le bar turc où elle travaillait, c'était un bar de stups". C’est par son entremise que le couple s’est rencontré.

"un enfer psychologique" - Marie-Laure une ancienne compagne de B. Makhlouf

Le témoignage d’une autre ex-compagne de Berkane Makhlouf livre un portrait plus sombre. Marie-Laure F parle d’emprise, d’enfer psychologique vécu avec lui, elle analyse, "C'est une personnalité manipulatrice, perverse. C'est insidieux. Il est capable de paroles gentilles, d'attentions touchantes, c'est pour ça que c'est un mécanisme pervers". A plusieurs reprises pendant cette audition, Berkane Makhlouf réagit dans le box, il conteste les déclarations de son ex. Le ton monte entre elle et Berkane Makhlouf depuis le box des accusés, "qu'est ce qu'on faisait ensemble alors si il n'y avait pas d'amour ?" lui demande-t-il. Elle répond "je me le demande", une atmosphère de règlement de comptes entre deux ex-amants plane dans la salle.

"qu'est ce que c'est que ces façons de souffler les réponses ?" - Me Gilles-Jean Portejoie, avocat de Cécile Bourgeon

Une nouvelle fois, c’est Me Marie Grimaud, l’avocate de l'association Innocence en danger qui va amener une certaine la tension dans cette audience et pousser Cécile Bourgeon. Elle fait venir la mère de Fiona à la barre et la fait réagir aux propos de Marie-Laure F. Pour l'accusée, Marie-Laure a fait "un travail sur elle-même". "Vous auriez aimé faire ce travail ?" lui demande l'avocate. "Je suis en train de le faire, je suis hospitalisée depuis presque deux mois" répond Cécile Bourgeon. Mais les questions de l’avocate indignent les défenseurs de Cécile Bourgeon ; Me Gilles-Jean Portejoie intervient ; "qu'est ce que c'est que ces façons de souffler les réponses ?" Face à l'agitation qui règne le président doit suspendre la séance.

De la naissance de Fiona à la rencontre avec Berkane Makhlouf

Cécile Bourgeon est à la barre pour raconter à son tour son enfance, elle parle d’une voix faible et semble émue. Elle revient sa première grossesse, comment elle a appris qu'elle était enceinte, mais aussi la naissance de Fiona., Elle poursuit son récit en évoquant sa relation avec le père de Fiona, Nicolas Chafoulais, et leur séparation avant la rencontre avec Berkane Makhlouf, 'j’étais contente d’avoir quelqu’un qui accepte mes enfants et moi aussi". Le président l’interroge sur ses rapports avec son père, absent à l’audience, un homme qu’elle décrit comme violent et malsain, qui n’avait pas de pudeur.

Une jeune femme fragile

Le président lit les notes prises par un psychologue qui a suivi Cécile Bourgeon quand elle était ado, selon sa mère elle était rebelle. Le psychologue a écrit, "Je lui demande ce qu'elle aime : les animaux, la musique... Je lui demande ce qu'elle n'aime pas : qu'on me dise ce que je dois faire". C'est aussi à cette époque qu'elle commence à se scarifier, elle continue d'ailleurs aujourd'hui. D'après la psychologue de la prison, elle a pourtant évolué depuis un an, elle est "plus authentique". L’avocat de Nicolas Chafoulais, Me Charles Fribourg l’interroge alors sur sa tentative de suicide cet été et Cécile Bourgeon, très calme jusqu’ici, devient agressive. "C'est ma vie privée, c'est mon ressenti, ça n’a rien à voir avec les faits".

Au président qui lui demande quel avenir elle s’imagine si elle est libérée à l’issue de ce second procès, elle répond par un long silence. En première instance elle avait fait part de son envie d’avoir d’autres enfants ‘'j'en ai le droit" s’était-elle même écriée quand le public avait réagi. Ce mercredi, la cour d'assises du Puy-en-Velay va poursuivre l'examen de la personnalité de Cécile Bourgeon avec notamment les témoignages de sa mère et de son frère.