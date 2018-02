Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf se sont à nouveau mutuellement accusés d'avoir porté des coups à Fiona ce mardi devant la cour d'assises. A la barre, le médecin légiste, l'expert toxicologue et plusieurs enquêteurs se sont succédé tout au long de la journée.

Le Puy-en-Velay, France

Contrairement à la veille, Cécile Bourgeon est bien présente dans le box à la reprise de l’audience ce mardi matin. La cour d’assises du Puy-en-Velay entend tout d’abord le Dr Caroline Rey-Salmon, expert légiste. A plusieurs reprises, elle souligne que ses conclusions ne s’appuient que sur les éléments fournis par l‘enquête, faute d’autopsie. Malgré les nombreuses journées de recherches sur les indications des accusés, le corps de Fiona n’a jamais été retrouvé. Pour le Dr Rey-Salmon, il ne fait aucun doute que Fiona "était victime de maltraitance."

Trois hypothèses pour expliquer le décès de Fiona

L’experte détaille les différentes hypothèses qui peuvent expliquer la mort de la petite fille. La plus probable selon elle, c’est un décès des suites d'un coup à l'abdomen. Cela correspond avec la description des coups de genou donnée par Cécile Bourgeon et c’est la deuxième cause de mortalité par maltraitance chez les enfants. La deuxième hypothèse, c’est celle d’une lésion intracrânienne fatale, et enfin, la dernière, c’est l’hypothèse de l’ingestion accidentelle de médicaments ou de stupéfiants.

Pour le Dr Yvan Gaillard l'intoxication n'est pas plausible. L’expert toxicologue appelé à la barre, souligne qu’il est extrêmement rare que des enfants avalent ce type de produit par accident. Les stupéfiants et leur substitutifs ont un goût extrêmement amer qui ne leur plaît pas. "La probabilité qu'un enfant ingère par erreur une dose d'héroïne qui pourrait le tuer est extrêmement faible" pour le Dr Gaillard. Et pour la première fois, Cécile Bourgeon écarte elle aussi cette possibilité. A Me Grimaud qui lui demande si elle pense que Fiona aurait pu ingérer un produit, elle répond, "j'ai des doutes."

Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf s’accusent mutuellement

Présente dans le box ce mardi, Cécile Bourgeon répond aux questions, donne des précisions. Elle accuse son ex-compagnon d’avoir donné des coups. "Fiona a été tapée à la tempe gauche, puis un deuxième coup au moment de la reprise de l'école (…) Le samedi Berkane a frappé à nouveau à la tête," explique-t-elle. L’accusé s’insurge "j'aimerais que Cécile arrête son cinéma. Y’a jamais eu de coups de ma part." Les deux accusés s’invectivent, "y’en a marre de t’entendre, tout ce que je dis c’est des mensonges ?" lance Cécile Bourgeon à Berkane Makhlouf.

On est dans le délire le plus total, là"- Cécile Bourgeon

Plusieurs enquêteurs se succèdent à leur tour devant la cour. Ils évoquent notamment le témoignage d’une codétenue de Cécile Bourgeon. C’est une source "fiable, toujours active et (qui) nous a permis de résoudre des affaires." précise l’un d‘eux. Selon ses dires, Cécile Bourgeon et son ex-compagnon auraient consommé de l’alcool et des stupéfiants et aurait frappé la petite fille le jour des faits. A l'époque, elle aurait aussi parlé de brulures et de viol. Les enquêteurs ont aussi travaillé sur la piste du père de Cécile Bourgeon, ce dernier a menti sur son emploi du temps du 12 mai et connaissait bien le parc Montjuzet. "Ah donc, ce serait mon père qui aurait violé Fiona. Mais on est dans le délire le plus total, là !", s'exclame Cécile Bourgeon. A ses côtés, Berkane Makhlouf est, pour une fois, de son avis, "c'est vraiment polluer cette affaire, c'est n'importe quoi !"

Ma conviction c'est que la fillette n'a pas été enterrée à Aydat" - Le directeur de la PJ

Le directeur de la Police judiciaire de Clermont est à son tour à la barre. Il raconte lui aussi l’enquête et fait part de sa conviction ; "la fillette n'a pas été enterrée à Aydat." Pour lui, ensevelir un corps dans ce secteur demande du temps, ce que les accusés n’avaient pas, en pleine journée, dans un secteur touristique fréquenté. Le directeur de la PJ estime que la fillette est morte entre le mardi et le dimanche.

La cour visionne un extrait de garde à vue de Berkane Makhlouf, il semble admettre qu'il a donné un coup à la fillette mais le son est très mauvais. Une nouvelle fois, les échanges se tendent et la tension monte. Cécile Bourgeon cri "j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre." L'audience reprendra ce mercredi matin avec les expertises psychologiques.