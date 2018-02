Le Puy-en-Velay, France

La cour d'assises du Puy-en-Velay a rejeté ce lundi matin la demande de renvoi formulée par la défense de Cécile Bourgeon. Les débats se poursuivent donc ce lundi pour la deuxième semaine, sans la mère de Fiona. Depuis vendredi, elle refuse de se présenter dans le box.

Les conditions dans laquelle Cécile Bourgeon comparaît sont déplorables" - Me Gilles-Jean Portejoie

A la reprise de l’audience ce lundi matin, Me Gilles-Jean Portejoie, un des avocats de Cécile Bourgeon a pris la parole pour demander le renvoi de ce procès. L'avocat de Cécile Bourgeon a motivé sa requête en évoquant les informations diffusées sur une rencontre informelle entre le président et des avocats la semaine dernière. Me Portejoie estimait qu’"une réunion pareille est inopportune (...) car elle renvoie une pitoyable image de la justice, de promiscuité (...) La situation est inextricable. Quelle que soit la décision prise, elle sera malicieusement commentée pas les uns et les autres, donneront lieu à des discussions malsaines."

L’avocat de Cécile Bourgeon a également critiqué les conditions dans lesquelles sa cliente comparaît dans ce procès. Le temps de transport est long au quotidien et elle ne dort que quatre à cinq heures par nuit. La semaine dernière, l'accusée avait plusieurs fois fait part de son épuisement.

De son côté, l'avocat général, Raphaël Sanesi de Gentile, a demandé la poursuite des débats, tout comme Me Costantino pour les parties civiles. Les avocats de Berkane Makhlouf ont eux aussi plaidé pour que la procès aille à son terme, "à mon sens, il est inimaginable de reporter à nouveau cette affaire," a expliqué Me Schott.