Après cinq jours de débats, le procès de Cécile Bourgeon et de Berkane Malhlouf a été suspendu ce vendredi pour le week-end dans une ambiance pesante. Entre des accusés qui ne se livrent pas et la crainte d’un nouveau renvoi, l’atmosphère s’annonce tendue à la reprise ce lundi matin.

Le Puy-en-Velay, France

La première semaine du procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf s’est achevée ce vendredi après cinq jours de débats, et dans une ambiance très tendue. Tout au long de cette journée, l’incertitude a régné quant à la poursuite des débats dans ce procès qui avait déjà dû être renvoyé en octobre dernier. Alors que l’audience reprend ce lundi matin, retour sur cette première semaine.

Le spectre du renvoi

Alors que les débats doivent reprendre ce lundi matin à 9 heures devant la cour d’assises du Puy-en-Velay, beaucoup d’acteurs de ce procès craignent un nouveau renvoi. Après une première semaine où les avocats de la défense et ceux de la partie civile se sont souvent provoqués, la journée de vendredi a été particulièrement tendue. A la reprise de l’audience, Cécile Bourgeon a refusé de se présenter dans le box, elle ne se sentait pas bien. Elle souhaitait également marquer sa protestation après avoir appris qu'une rencontre informelle avait eu lieu quelques jours plus tôt entre le président Fradin et des avocats des parties civiles. Une manière pour les conseils de la mère de Fiona de le mettre en cause à demi-mot.

Le président a dû revenir publiquement sur cette rencontre, tout en soulignant qu’il avait côtoyé de la même manière les avocats de la défense et qu’il n’y avait donc aucune conclusion à en tirer. Reste que tous les acteurs s’attendent à de nouveaux rebondissements de la part des conseils de Cécile Bourgeon, Me Portejoie n’a jamais caché qu’il aurait souhaité que sa cliente comparaisse libre dans cette affaire. Condamnée à cinq ans de réclusion et incarcérée depuis septembre 2013, elle a déjà déposé plusieurs demandes de remise en liberté, toutes été refusées.

#Fiona Très peu de réactions d'avocats à la fin de l audience ce soir. Preuve du malaise. Même tension qu il y a 3 mois en fait. Et donc grosse incertitude sur la poursuite des débats lundi... — Olivier Vidal (@_Olive_DAL_) February 2, 2018

Des débats qui se répètent pour la troisième fois

Cette première semaine d’audience a été principalement consacré à la personnalité des deux accusés et l’environnement de la petite Fiona au moment de sa prétendue disparition en mai 2013 comme lors des deux précédents procès devant les Assises. Les témoins s’expriment donc pour la troisième fois sur des faits qui remontent désormais à plus de quatre ans et le nouveau témoin cité cette semaine n’a pas apporté d’éléments nouveaux. Les deux accusés continuent à se renvoyer la responsabilité de la mort de Fiona sans pour autant s’accuser clairement des coups qui auraient entraîné ce décès. Ces cinq premiers jours n’ont donc pas permis d’en apprendre plus et il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si les auditions des enquêteurs apportent un éclairage différent.

Une accusée peu disposée à s’expliquer

Cécile Bourgeon accepte parfois de répondre aux questions que lui posent le président ou les différents avocats, mais souvent de manière succincte, répétant qu’elle "ne sait pas". Elle est aussi apparut épuisée, au bord de l'évanouissement même ce jeudi. On l’a aussi vue s’énerver, notamment contre Nicolas Chafoulais, le père de Fiona, à qui elle a même fait un doigt d’honneur le premier jour d’audience, un geste dont elle s’est ensuite excusée. A plusieurs reprises, elle a aussi refusé de répondre aux questions qui ne lui plaisaient pas. "Je ne veux plus rien entendre, je mets mon casque" a-t-elle lancé mercredi, le lendemain elle s’adressait directement à Me Grimaud, l’avocate d’Innocence en danger "vous êtes perverse, je ne vous aime pas du tout, je ne réponds plus à vos questions."

Le point d’orgue a été atteint le vendredi puisqu’elle n’est même pas venue dans le box, refusant de comparaître, l’audience s’est tenue sans elle, et seul Berkane Makhlouf a donc pu s’exprimer. Une situation qui ne peut satisfaire personne, ni la cour d’assises, ni les parties civiles, ni même les avocats de son co-accusé. Reste à savoir si elle sera plus disposée à s’exprimer ce lundi à la reprise de l’audience, si ce n’est pas le cas, ce procès risque fort d’aller vers de nouvelles désillusions pour ceux qui attendent l’épilogue de cette histoire. Car une nouvelle fois, comme en octobre dernier, ce ne sont pas les circonstances de la mort de la petite fille en mai 2013 à Clermont-Ferrand qui concentrent l’attention, mais des querelles de palais qui paraissent calculées.