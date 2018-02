Le Puy-en-Velay, France

La cour d'ssises du Puy-en-Velay entendait ce jeudi les derniers témoins dans le procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf. Le capitaine de police David Estrabols a travaillé sur l'affaire, il est entendu en visioconférence. Il reprend à son tour la chronologie, évoque ses premiers doutes, dès le début de l’enquête. Il raconte aussi que lors de l’interpellation de Cécile Bourgeon en septembre à Perpignan, celle-ci présentait des traces de coups. Le policier revient aussi sur les aveux de la mère de Fiona, précisant que ce sont les enquêteurs qui ont, les premiers, parlé d’une possible ingestion de médicaments ou de stupéfiants.

Pour lui, la version des deux accusés sur les faits n’est pas claire, que ce soit au sujet de l’enterrement ou des fameuses poubelles. Les avocats des parties civiles enchaînent les questions, cherchant à pointer des éléments montrant que la thèse accidentelle n'est pas envisageable. Près de quatre ans plus tard, le capitaine Estrabols reste dans l’incertitude, "est-ce que j'ai été manipulé ? Je ne sais pas," répond-il à Me Schott qui l’interroge sur les aveux de Cécile Bourgeon.

La vidéo des aveux de Cécile Bourgeon

La cour d’assises visionne ces aveux, sur les images, la mère de Fiona donne sa version. Elle y raconte une claque donnée le samedi soir par Berkane Makhlouf à la petite fille, "sur la tempe, côté gauche," précise-t-elle. Des images des deux accusés au moment de la prétendue disparition sont ensuite diffusées. Berkane Makhlouf regarde attentivement l’écran tandis que Cécile Bourgeon a les yeux baissés sur ses chaussures.

C'est ensuite un voisin du couple qui témoigne en visioconférence. Il aurait croisé Fiona le vendredi 10 mai après-midi et serait donc la dernière personne à l’avoir vue vivante. Il raconte qu’il l'a vu avec Berkane Makhlouf, "il la portait sur le dos." Interrogé à de multiples reprises par l’avocat général et les avocats des parties civiles, il est formel. Il a bien vu Fiona et c’était bien ce jour-là et il finit par s’agacer, "je n'ai rien à gagner à dire que c'était le vendredi." Une nouvelle fois, les échanges se tendent entre les avocats des parties civiles et la défense. Les questions de Me Grimaud et de Me Lebert agacent Cécile Bourgeon, ses conseils interviennent et les esprits s’échauffent.

Que l'on sache ce qui est arrivé, pour les deux autres enfants" - Françoise, la mère de Cécile Bourgeon

C’est ensuite la mère de Cécile Bourgeon, Françoise, qui s’avance à la barre, elle est présente depuis le début de ce procès en tant que partie civile. Elle décrit l’enfance de sa fille, leurs difficultés à communiquer, le manque d’une figure paternelle. Très émue, Françoise évoque aussi sa petite fille disparue, "Fiona, elle était adorable, très jolie" dit-elle. Elle l'a vu pour la dernière fois en février 2013 pour les vacances. La mère de Cécile Bourgeon explique qu’il lui arrivait d'avoir peur de Berkane Makhlouf, de son agressivité, de sa violence. Pour elle, sa fille était une femme battue, sous l’emprise de l’homme qu’elle aimait. C'est également l'avis de son mari, Luc, qui vient lui aussi s'exprimer devant la cour.

La mère de Cécile Bourgeon va régulièrement lui rendre visite en détention, elle estime qu'elle a changé depuis les faits, "elle a fait quand même un travail sur elle. Elle arrive à s’exprimer sur le fait d’avoir reçu des coups." A Me Grimaud qui lui demande, "madame qu'est-ce qui ferait passer votre douleur ?" La grand-mère de Fiona répond, "que l'on sache ce qui est arrivé, pour les deux autres enfants." Elle se retourne vers le box, cherchant sa fille du regard, Cécile Bourgeon reste impassible.

Les débats se poursuivront ce vendredi matin avec Nicolas Chafoulais à la barre avant le réquisitoire et les plaidoiries. Le verdict n'est pas attendu avant ce samedi soir, voir ce dimanche.