Procès Fiona : un mercredi consacré aux personnalités des accusés, le verdict attendu finalement samedi

Par Olivier Vidal et Isabelle Gaudin, France Bleu Pays d'Auvergne et France Bleu

Au 8e jour du procès Fiona ce mercredi devant la cour d'assises du Puy-en-Velay, plusieurs experts psychologues et psychiatres se sont penchés sur les personnalités de Cécile Bourgeon et de Berkane Makhlouf. Les débats ont pris du retard et le verdict est attendu samedi.