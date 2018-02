Le Puy-en-Velay, France

Le doute aura régné jusqu’au dernier moment ce lundi matin devant la cour d’assises du Puy-en-Velay. A la reprise des débats, l’ambiance était aussi glaciale dans la salle d’audience qu’à l’extérieur, et la journée s’annonçait mal. Les avocats de Cécile Bourgeon ont déposé une demande de renvoi du procès, considérant que la situation était "inextricable" et que "les conditions dans lesquelles Cécile Bourgeon comparaît sont déplorables." Une requête rejetée rapidement par la cour d’assises .

Les débats se sont donc tenus sans la mère de Fiona une nouvelle fois, après son absence ce vendredi. Cette dernière refuse toujours de comparaître, "elle considère que ce procès ne peut plus se tenir. Pour elle, les jeux sont faits" justifie son avocat Me Renaud Portejoie. Elle suit les débats de loin, grâce aux notes prises par les greffiers.

Les enquêteurs à la barre

Cette journée d’audience a été principalement consacrée aux enquêteurs. La cour d’assises entend tout d'abord Marc Fernandez, le directeur de la sécurité publique du Puy-de-Dôme. Il était déjà en poste au moment de la prétendue disparition de Fiona en mai 2013. Il raconte ce 12 mai, l’appel de Cécile Bourgeon, "très vite on a eu des doutes. Il n'y avait pas les éléments permettant de déclencher l'alerte enlèvement, on lance donc un appel à témoins." Il explique qu‘une partie des enquêteurs ont rapidement été convaincus de la culpabilité de la mère et du beau-père. Mais Cécile Bourgeon était enceinte de six mois à l’époque, "fallait pas se tromper, on a donc attendu pour les placer en garde à vue"

Marc Fernandez est également revenu également sur le témoignage d’un homme qui aurait vu Berkane Makhlouf avec un grand sac poubelle après la disparition. Ce témoin s'est volatilisé depuis et le sac en question est toujours resté introuvable. Interrogé sur son contenu, Berkane Makhlouf se rappelle qu’il s’agissait de draps et de serviettes souillés par le vomi de Fiona. Certains enquêteurs pensent qu’il aurait pu cacher le corps de la petite fille.

Parole contre parole

C’est ensuite Christophe Molmy, actuel chef de la Brigade de recherche et d'intervention qui témoigne, en 2013 il travaillait à l'Office central de répression de la violence aux personnes. Il reprend les éléments qui ont permis de privilégier la piste familiale et d’obtenir des aveux. Christophe Molmy raconta la garde à vue Cécile Bourgeon "elle nous dit que Berkane a mis des coups à Fiona pour un motif futile. Qu'elle avait un hématome au visage. Et que le lendemain, ils l'avaient découverte morte." Il décrit aussi Berkane Makhlouf, "un homme très manipulateur." Ce dernier charge à son tour son ex-compagne, "c'est elle qui a mis deux coups de pieds et deux claques à Fiona." Christophe Molmy est convaincu que la petite fille a bien été enterrée, mais il pense que Cécile Bourgeon ment sur la date de la mort et en veut pour preuve le fameux certificat demandé quelques jours plus tôt à un médecin.

Vous m'avez usé, je suis seul dans le box" - Berkane Makhlouf

L’adjudant-chef de gendarmerie Thierry Duobis a lui étudié les appels téléphoniques des deux accusés. Berkane Makhlouf est à nouveau interrogé sur la matinée du dimanche 12 mai. Il décrit la découverte de Fiona dans son lit, la panique et la décision conjointe de l’enterrer eux-mêmes. Il poursuit, très ému, "ça a été un cauchemar pour nous (…) des fois je me réveille en y pensant la nuit." Alors qu’un nouvel enquêteur, David Darney, est à la barre pour évoquer les gardes à vues, l’accusé finit par s’agacer en cette fin de longue journée. "Vous m'avez usé, je suis seul dans le box. Je répondrai autant que je peux."

Ce cinquième jour de procès se termine avec l'audition de deux surveillantes pénitentiaires qui ont recueilli des confidences de Cécile Bourgeon. La mère de Fiona leur à parlé des violences de son compagnon. Elle a confié que Fiona était morte par accident et qu'iils auraient enterré le corps, "dans le secteur d'Aydat dans un village commençant par Cha..." Les recherches effectuées sur ces indications n'ont jamais rien donné.

L’audience reprendra ce mardi matin devant la cour d’assises du Puy-en-Velay Me Renaud Portejoie a laissé entendre que sa cliente pourrait se présenter dans le box,