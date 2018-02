La journée d'audience a été agitée ce vendredi devant la cour d'assises du Puy-en-Velay avec un président mis en cause à demi-mots par Cécile Bourgeon et ses avocats, des conciliabules, une mise au point et une accusée qui refuse de se présenter.

Le Puy-en-Velay, France

La journée avait bien mal commencé ce vendredi devant la cour d’assises de la Haute-Loire. Au moment même où les débats sont censés reprendre, c’est la confusion, les avocats de la défense expliquent que Cécile Bourgeon refuse d’être extraite. "Elle n’est pas en état de se présenter" dit son avocat, Me Renaud Portejoie, selon son conseil elle ne mange pas depuis la veille et dort très mal. Une réunion entre tous les acteurs du procès est organisée en urgence, la tension est palpable entre les avocats de la défense et ceux des parties civiles. L'audience reprend finalement avec près de deux heures de retard, et sans Cécile Bourgeon dans le box qui refuse toujours de comparaître.

Ce n'est pas que pour des raisons de santé qu'elle est absente" -Me Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon

Mais cette ambiance lourde va continuer à peser sur les débats tout au long de la matinée et à la reprise après le déjeuner, le président entend faire une mise au point. Il demande que Cécile Bourgeon soit présente. "Elle ne peut pas"​ répond Me Renaud Portejoie, "elle n'a pas aimé la journée d'hier. Elle considère que c'est une mise à mort" précise-t-il. Revenant sur les incidents du matin, le président explique que Cécile Bourgeon s’est émue d’une rencontre informelle qui a eu lieu quelques jours plus tôt entre lui et les avocats des parties civiles. Il tient à préciser qu’il en a été de même avec les avocats de la défense. Fin de l’incident, ou presque, puisque l’absence de l’accusée dans le box reviendra souvent dans les discussions, "ce n'est pas que pour des raisons de santé qu'elle est absente", répond même Me Portejoie à l’avocat général qui demandait si son état s’était amélioré. Les avocats de Cécile Bourgeon semblent bien ne pas vouloir en rester là.

Les débats se poursuivent tout de même devant la cour d’assises qui entend Adeline, une amie de Cécile Bourgeon depuis l’enfance. Elle précise que l’accusée "s’est toujours bien occupé de ses enfants." Elle est en revanche très amère envers son ancienne amie et ses mensonges, "c’est pervers, de faire croire qu'elle ne sait pas où est son enfant alors qu'elle sait qu'il est mort." dit-elle. Cécile Bourgeon n’est pas là pour réagir, et Angélique se retourne vers Berkane Makhlouf, "tu dois bien savoir où est Fiona ? Dis-le si t’es un homme, mais t’es pas un homme toi…" Dans le box, il finit par s’énerver : "t'es qui pour me dire ça? Je n'ai rien à cacher."

Un nouveau renvoi ?

C’est ensuite au tour de l’expert informatique, qui intervient en visioconférence et qui a examiné les ordinateurs et les téléphones des deux accusés après leur arrestation. Il détaille ses constatations, des photos, les consultations de sites internet, les recherches ou encore les forums fréquentés. Parmi les éléments marquants, des recherches sur des disparitions d’enfants, des photos, mais l’expert tempère aussitôt ; ils peuvent être enregistrés sans qu’il y ait eu une réelle consultation, comme lorsqu’on interagit sur Facebook par exemple.

L’audience se termine avec l’audition de la gardienne de l’immeuble où vivait le couple en 2013, avant une suspension pour le week-end. Les débats reprendront ce lundi matin à 9 heures mais les avocats de Cécile Bourgeon pourraient bien rebondir à nouveau sur l’incident comme ils l'avaient fait en octobre dernier. A l’issue de l’audience ce vendredi, les autres acteurs de ce procès semblaient craindre que le scénario du renvoi ne se reproduise.