Procès Font del Rey à Montpellier : le jugement mis en délibéré, jusqu'à un an de prison avec sursis requis

La décision attendra. Le tribunal correctionnel de Montpellier a mis en délibéré, mercredi soir, le jugement sur les "marchands de sommeil" de l'immeuble Font del Rey , dans le quartier de la Paillade. La décision sera rendue le 15 novembre 2023.

Il est reproché à huit prévenus, dont quatre personnes physiques, d'avoir soumis des locataires vulnérables à des conditions de logement indignes et mis en danger la vie d'autrui entre 2016 et 2022. Deux d'entre eux sont aussi poursuivis pour menaces et intimidations. L'audience aura duré deux longues journées. Le temps d'entendre les nombreuses parties civiles : douze anciens locataires, mais aussi la Fondation Abbé Pierre qui était à l'origine du procès, l'association Habiter Enfin, l'Agence régionale de santé et la ville de Montpellier. "Cette présence institutionnelle était importante", souligne Me Iris Christol, avocate de la mairie.

In fine, le parquet a requis un an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 euros d'amende contre le gérant du syndic et son "homme de main", soupçonné de servir d'intermédiaire avec les résidents. Il a requis trois mois de prison avec sursis et des amendes contre les autres prévenus, des gérants de société propriétaires d'appartements.

Les prévenus étaient-ils au courant de l'insalubrité ?

C'était l'argument principal de la défense : comment les prévenus pouvaient-ils savoir que la résidence était dans un tel état ? Ils n'auraient pas reçu les PV d'insalubrité, du moins pas systématiquement. Ou pas à la bonne date, pas à la bonne adresse.

Le procureur balaie. Les propriétaires n'ont pas contesté le prix bien en dessous du marché auquel la ville leur a racheté l'immeuble en 2022. N'est-ce pas la preuve qu'ils avaient conscience de son état ? Et puis les associations, elles, ont vu au premier coup d'œil qu'il y avait de gros problèmes : il y avait 13 motifs d'insalubrité relevés par le Préfet en 2020.

D'autre part, pour le parquet, les locataires sont bien vulnérables : des étrangers, qui ne parlent pas français, parfois handicapés. Des certificats médicaux montrent même que des enfants ont été malades à cause des conditions de vie : l'humidité, le manque de chauffage, etc.

La défense a rappelé que l'arrêté d'insalubrité a fini par être levé en 2022. Et que les propriétaires recevaient les factures des travaux : plusieurs dizaines de milliers d'euros. "Et puis si les conditions étaient si indignes, pourquoi il n'y a pas plus de locataires qui ont porté plainte ?", interroge la défense. "Parce qu'il y a eu des pressions !", répond le procureur. C'est ce dernier point qui a motivé le parquet à retenir également la qualification "d'intimidations et menaces" à l'encontre des deux principaux prévenus.

Deux hommes ressortent "au cœur du système"

Ces deux prévenus seraient notamment, d'après les témoignages des directrices de la fondation Abbé Pierre et de l'association Habiter Enfin, intervenus lors d'une réunion sur l'insalubrité organisée dans le hall de l'immeuble en octobre 2019. "Leur présence a fait peur à certains participants qui sont rentrés chez eux, a raconté Marion Persil, la directrice d'Habiter Enfin. On s'est senti en insécurité."

Le principal prévenu est le gérant du syndic, qui est aussi propriétaire de certains appartements. Il a été entendu pendant deux heures par le tribunal. Il a répété qu'il a toujours fait les travaux quand les locataires lui ont signalé des problèmes. Il était même surpris quand il a reçu les arrêtés d'insalubrité. Si les parties communes sont dans cet état, "c'est à cause du vandalisme permanent".

Le deuxième prévenu qui ressort est désigné par des locataires comme l'intermédiaire, qui fait visiter les appartements et parfois payer les loyers. "Il m'a demandé 1.500 euros cash pour rentrer, et on n'a pas fait d'état des lieux !", racontait mardi Mohamed Telbaoui, l'un des locataires qui s'est constitué partie civile. Tous désignent les deux prévenus comme "le coeur du système".

Cet intermédiaire supposé assure qu'il fait juste des travaux dans les logements. Il est le lanceur d'alerte du propriétaire quand il y a des soucis. De quoi faire grincer des dents les parties civiles : "Vous n'êtes pas très efficace vu le nombre de PV d'insalubrité !". L'homme parle alors d'un "complot monté contre lui". L'avocat de la fondation Abbé Pierre est lui cinglant avec les deux prévenus, faisant référence à Victor Hugo : "Vous êtes des Thénardiers des temps modernes !".

"On fait du droit, pas de la morale, il n'y a pas les gentils contre les méchants"

Pour les prévenus, le jugement a plus tourné autour de la morale que du droit et des faits. "C'est trop facile de venir plaider avec la tête de l'Abbé Pierre, tacle l'avocat de l'habitant supposément intermédiaire. Il n'y a pas les gentils contre les méchants dans ce procès." L'omniprésence des associations dans la procédure pose problème aux yeux des prévenus. Notamment le fait que des salariés de Habiter Enfin ont accompagné les plaignants en auditions au commissariat et traduit eux-mêmes leurs propos.

La défense a aussi pointé du doigt le rôle de la ville de Montpellier, qui s'est portée partie civile. Elle n'a pas manqué de rappeler que la métropole était elle-même copropriétaire de quelques logements entre 2016 et 2022. "C'est un procès idéologique, on veut faire un exemple", regrette Me Luc Abratkiewicz, qui défend le principal prévenu. "Parce que c'est pas bien de louer un appartement à des pauvres quand on est propriétaire privé ! Il n'y a que les bailleurs sociaux qui peuvent faire ça en fait. Ce n'est pas bien de gagner de l'argent !"

L'ensemble des avocats de la défense ont plaidé la relaxe pour leurs clients respectifs. Les douze locataires de la résidence Font del Rey demandent 5.000 euros de préjudice chacun pour l'insalubrité des parties communes, ainsi que 400 euros de dommages et intérêts par mois passé dans les appartements en question. La décision sera rendue le 15 novembre prochain par le tribunal correctionnel de Montpellier.