Procès Fourniret devant les assises des Yvelines : audition du mari de la victime

Jean-Pierre Hellegouarch, ancien co-détenu de Fourniret et mari de la victime Farida Hammiche

Versailles, France

Deuxième jour du procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier, devant les assises des Yvelines, à Versailles, pour le meurtre de Farida Hammiche. Ce mercredi était entendu Jean-Pierre Hellegouarch, le mari de la victime, ancien co-détenu de Michel Fourniret, à la prison de Fleury-Mérogis, en 1987.

Les deux hommes n'auront passé que 15 jours, dans la même cellule. Le temps, pour le tueur en série d'avoir une telle fascination pour le bandit à l'ancienne qu'il donnera son prénom à son fils et qu'il en fera le parrain. Une amitié unilatérale, d'après Jean-Pierre Hellegouarch, qui le trouvait "amusant", du temps de leur détention commune. Et suffisamment inoffensif, pour qu'il lui confie où se trouvait le trésor (du Gang des postiches), caché au pied d'une tombe, dans un cimetière du Val d'Oise.

Pourquoi une telle confiance ? "Justement, parce que ce n'était pas un voleur !" répond Jean-Pierre Hellegouarch qui espère que Fourniret "aura le courage de révéler où est caché le corps de Farida", son épouse. C'est elle, qui avait conduit les Fourniret jusqu'au trésor avant d'être assassinée par l'ogre des Ardennes, qui voulait tout le magot pour lui seul.

Raté d'audience ?

Ce mercredi, alors que Jean-Pierre Hellegouarch revenait sur cette relation avec Fourniret, coup de théâtre : le tueur en série lève le doigt pour prendre la parole. Ému par les paroles de son ancien "copain de tranchée" comme le définit Hellegouarch, veut-il faire, enfin, des révélations ? Veut-il dire où est enterré le cadavre de Farida Hammiche ? On ne le saura jamais. Le président refuse de lui laisser la parole.

Il faudra attendre le lendemain pour qu'il soit interrogé sur le fond de l'affaire. Alors ? Raté ? Ou simple coup de bluff d'un Fourniret manipulateur ? Pour Hellegouarch et son avocat, maître Didier Seban : "On a raté quelque chose, on a négligé l'oralité du procès !" Pour la famille de Farida Hammiche, tout cela n'était que "cinéma" de la part de Michel Fourniret "qui ne fait que jouer avec la cour."