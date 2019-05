Procès France Télécom : "Je n'y peux rien", déclare l'ex-PDG Didier Lombard face au tribunal

A la barre, l'ex-patron de France Télécom rejette toute responsabilité après la vague de suicides qui a secoué l'entreprise, entre 2007 et 2010. Il est jugé aux côtés de six autres dirigeants et de l'entreprise pour "harcèlement moral".