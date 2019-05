Procès France Telecom : un Picard parmi les victimes

Péronne, France

C'est un procès historique qui s'est ouvert ce lundi 6 mai : sept anciens cadres, dont l'ancien PDG Didier Lombard, sont jugés pour harcèlement moral envers les salariés ou complicité. France Télécom, devenu Orange, comparaît en tant que personne morale. Les magistrats ont retenu les cas de trente-neuf salariés : dix-neuf se sont suicidés, douze ont tenté de le faire, et huit ont subi un épisode de dépression ou un arrêt de travail.

Parmi eux, Patrick. Il était technicien d'intervention dans l'unité France Télécom de Péronne, dans la Somme. Il avait 43 ans quand il s'est suicidé. En novembre 2008, il s'est pendu, chez lui, pendant un repas de famille. Il était en arrêt maladie pour dépression depuis 4 mois.

Traités de "bons à rien" en réunion

Patrick était régulièrement arrêté pour ses problèmes de dépression, "il était toujours inquiet, de tout et de rien" résume un de ses anciens collègues que nous avons contacté. Le technicien est décrit comme ayant "un excellent contact avec le client" et "un vrai sens du service public". Mais en 2007, un peu plus d'un an avant sa mort, son chef change. Les méthodes de management aussi : Patrick et ses collègues se font traiter de "bon à rien" en réunion, les interventions sont minutées, les temps de trajet aussi. Autant de nouvelles contraintes qu'il a visiblement du mal à supporter, et qui heurtent sa conception du service public. Il craint d'être muté, se plaint de ses conditions de travail auprès de sa famille.

France Telecom l'accompagne pourtant, à chaque retour d'arrêts maladie, il reprend le travail en binôme. Mais la magistrate en charge de l'instruction note que "l'effet de cette mesure est en partie anéantie par des méthodes de management qui ont attenté à sa dignité et à sa santé". Et de conclure : "Le harcèlement moral est caractérisé".

La famille de Patrick ne s'est pas constituée partie civile. Deux autres agents du centre de Péronne étaient également suivis pour dépression à cette époque.