Chalon-sur-Saône, France

Un procès délicat et sous tension s'est tenu ce lundi 3 septembre devant le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Une femme de 38 ans comparaissait pour acte de cruauté envers un animal. Elle est accusée d'avoir brûlé vif Fudji, le chien de son compagnon, c'était le 9 août dernier. Malgré des soins, le berger allemand est mort dix jours après. L'affaire a suscité une très vive émotion et un déferlement de haine à l'encontre de l'auteure présumée ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, qui a également reçu de nombreuses menaces et insultes par courrier ou sms.

Les défenseurs de la cause animale avaient appelé à un rassemblement ce lundi devant le palais de justice avant le procès et près de 250 personnes sont venues réunies rendre hommage à Fudji.

Après plus de quatre heures de débats, le ministère public a requis à l'encontre de l'auteure présumée, 18 mois d'emprisonnement assortis de 9 mois avec sursis et mise à l'épreuve et obligations de soins psychologiques. La décision sera rendue le lundi 10 septembre à 15 heures.

→ Retrouvez le reportage complet sur cette affaire ce mardi 4 septembre 2018 à 6H12 et 7H25 sur les ondes de France Bleu Bourgogne.