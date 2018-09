Chalon-sur-Saône, France

Le tribunal correctionnel de Chalon-sur Saône a condamné ce lundi 10 septembre 2018, une éleveuse amatrice de 38 ans à deux ans de prison dont un avec sursis pour cruauté envers un animal.

Elle était accusée d'avoir brûlé vif Fudji, le chien de son compagnon, le 9 août dernier. Le berger allemand est décédé. Une affaire qui a suscité une vive émotion. La semaine dernière, lors du procès à Chalon-sur-Saône, de nombreux défenseurs de la cause animale avaient fait le déplacement.

Une peine accompagnée d'une obligations de soins pendant un an et une interdiction de détenir des chiens pendant cinq ans.

Lors de l'audience, lundi dernier, le substitut du procureur avait requis 18 mois de prison dont neuf avec sursis.

C'est une victoire pour la cause animale - Me Isabelle Terrin, avocate du maitre de Fudji

Pour Me Isabelle Terrin, qui représentait le maître de Fudji, "il fallait une réponse forte, le maximum de la peine a été prononcé même si une parte a été assortie d'un sursis car le casier de la prévenue était vierge".

"C'est une victoire pour la cause animale" poursuit l'avocate marseillaise, "on prend en compte la souffrance animale infligée à un être sensible et innocent. Aujourd'hui on est tous Fudji" conclut l'avocate.