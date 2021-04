Procès Guérini à Marseille : 2 ans ferme requis contre Jean-Noël Guérini 8 ans contre son frère, Alexandre

De lourdes réquisitions devant le tribunal correctionnel de Marseille à l'encontre de Jean-Noël Guérini et son frère Alexandre jugés pour prise illégale d'intérêts : deux mois de prison ferme et 5 ans inéligibilité à l'encontre de Jean-Noël Guérini, 8 ans ferme à l'encontre de son frère.

"Ils ont fait du clientélisme un mode de gouvernance". "Ils" se sont les frères Guérini jugés devant le tribunal correctionnel de Marseille pour le trucage de marchés publics. L'ancien président du conseil général des Bouches-du-Rhône est soupçonné d'avoir favorisé son frère, entrepreneur dans la gestion des déchets, pour l'obtention d'un terrain destiné à l'agrandissement d'une décharge.

Et cette phrase "Ils ont fait du clientélisme un mode de gouvernance" vient du procureur qui a requis de lourdes peines : deux ans de prison ferme et cinq ans d'inéligibilité contre Jean-Noël Guérini et huit ans ferme avec mandat de dépôt contre son frère Alexandre. Face à "l'ampleur des infractions, la durée des faits commis pendant une décennie, l'usage abusif de la stature de son frère", le magistrat a également demandé 500.000 euros d'amende contre Alexandre Guérini, aussi menacé d'une interdiction des droits civiques et civils et d'une interdiction de gérer une entreprise pendant cinq ans.

Des peines allant d'un an avec sursis à deux ans de prison dont un ferme, et des amendes de 15.000 à 100.000 euros ont enfin été requises contre les neuf autres prévenus -élus, fonctionnaires territoriaux, dirigeants de sociétés- soupçonnés d'avoir participé au "système Guérini".

Le procès doit se poursuivre avec les plaidoiries de la défense et est prévu jusqu'au 9 avril.