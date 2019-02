Procès Guittard : 15 et 20 ans de réclusion pour les deux accusés

Par Boris Hallier, France Bleu Maine

Jean-François Ornano et Touria Rafjaoui était jugés depuis deux semaines par la cour d’assises de la Sarthe pour l’assassinat de Frédéric Guittard, le 29 juin 2015, au Mans. Le jury a rendu son verdict ce vendredi et les condamne respectivement à 15 et 20 ans de réclusion criminelle.