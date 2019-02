Procès Guittard : Touria Rafjaoui, "l'auteure principale de ce crime" pour les parties civiles

Le Mans, France

C'était le témoignage que l'on attendait. Au 8e jour du procès Guittard, Touria Rafjaoui, ex-femme de Frédéric Guittard et complice présumée du meurtre, a voulu s'expliquer. Dans le box des accusés, la femme aux longs cheveux noirs a longuement énuméré sa version des faits, remontant au week-end du 29 juin 2015, quelques heures avant le meurtre de son ex-époux. Mais elle a une nouvelle fois donné des versions contradictoires.

Touria Rafjaoui a-t-elle donné le badge d'accès à la résidence ?

Elle explique aux juges avoir été questionnée par Jean-François Ornano sur ses relations avec son ex-mari : "Il m’a demandé si je savais ce qu’était un pervers narcissique. J’ai reconnu en Frédéric ce qu’il me décrivait." Durant le week-end de la visite de ce couple d'amis, venus de Corse, elle avoue les avoir amené dans la rue Albert Maignan, au Mans, voir le logement de Frédéric Guittard, mais elle affirme ne pas avoir donné ni arme, ni badge de la résidence au couple : "C’est délirant. Je n’ai jamais eu d’arme dans mes mains de ma vie. Je n’ai aucune certitude de rien, mais le badge, je leur ai montré, mais je ne leur ai pas donné. Il était resté sur la table." Badge qu'elle avait récupéré dans les affaires de l'une de ses filles.

Le couple l’a-t-il subtilisé ? "Magali m’a dit 'On va aller voir Fred'. On se voit sur le parking du Super U, et je te le rends [le badge] tout à l'heure." Le lendemain, le lundi, jour du meurtre de Frédéric Guittard, Touria Rafjaoui dit avoir retrouvé Jean-François Ornano sur le parking du Super U à 10 heures pour récupérer le badge d’accès de la résidence de son ex-mari. "Il était seul, je n’ai pas vu Magali."

J’étais effondrée, anéantie. Je n’arrivais pas à réaliser que Frédéric était mort.

Ses propos restent confus, et ses contradictions plus grandes encore : lors de ses cinq auditions face aux enquêteurs, Touria Rafjaoui n’a jamais autant révélé de choses. Elle avait des doutes, mais n’en a jamais parlé aux enquêteurs. "Est-ce que vous pouvez comprendre qu’on ait du mal à vous suivre ? Que c’est compliqué pour nous d’entendre que le soir même, après tout cela, vous ne faites pas le lien entre cette venue de l’extérieur et le décès ?" lui demande Me Ifrah. "Je ne sais pas. J’étais effondrée, anéantie. Je n’arrivais pas à réaliser que Frédéric était mort."

La veille, le second accusé, Jean-François Ornano, avait déclaré que sa compagne, Magali Pinardeau, était entrée dans l’appartement et avait tiré sur la victime, manipulée par Touria Rafjaoui. Un revirement de situation : Jean-François Ornano avait déclaré aux enquêteurs qu’il était lui-même entré dans la résidence, et qu'il l'avait lui-même tué. Touria Rafjaoui a-t-elle voulu la mort de son ex-mari, comme le signifiait Magali Pinardeau en audition ? "Absolument pas. C’est complètement faux. Je n’ai jamais eu, pas même un soupçon d’idée, que Fred meure."

"Vous avez tout saccagé, Madame Rafjaoui"

"C'est lamentable, c'est indécent, et cela fait 15 jours que ça dure", plaide Me Pelletier, avocat des parties civiles. "Ce qu'on essaie de faire admettre, de l'autre côté de la barre, c'est que tout cela serait une extraordinaire erreur judiciaire. Touria Rafjaoui est devenue toxique, elle ne parle que d'elle, elle ne s'apitoie que sur elle. Vous avez tout saccagé, Madame Rafjaoui." Selon Me Pelletier, l'accusée est allée "jusqu'à voler les clés" de sa fille "pour que l'assassin puisse entrer" dans l'appartement : "pour moi, elle est l'auteure principale de ce crime, et l'arme, c'est Jean-François Ornano."

Ce dossier, ce n'est pas l'affaire corse, c'est la vengeance de Rafjaoui.

Pour Me Proust, avocat de la sœur de la victime, ce sont "trois années de calvaire pour les parties civiles, et deux semaines de plus à raconter n'importe quoi. En remettant ce badge, vous avez tué Frédéric Guittard", lance-t-il à l'accusée. Enfin, Me Soret, l'avocat des deux filles de Frédéric Guittard, a terminé sa plaidoirie en assurant que "la condamnation, c'est le seul verdict possible, c'est le seul verdict nécessaire", et en ajoutant : "M. et S. auront perdu un père, mais elles auront aussi perdu une mère."