Procès Heaulme : "Ca fait 30 ans que je pleure mon Cyril"

Au procès de Francis Heaulme, la maman de Cyril Beining est venu dire à la barre, le poids de ses trente années de souffrance. Son fils Cyril a été tué à 8 ans le 28 septembre 1986 à côté des voix de chemin de fer de Montigny les Metz.

C'est un moment d'intense émotion, qui a marqué vendredi 12 mai 2017, le 12ème jour du procès de Francis Heaulme. Il est jugé pour le double meurtre de Cyril et Alexandre, tués à coups de pierre pour le double meurtre de Montingy les Metz, le 28 septembre 1986. La maman de Cyril, Chantal Beining a pris la parole durant de longues minutes pour parler de son fils assassinés. Pour les familles des victimes, ce procès est une nouvelle épreuve.

Un gosse plein de vie

Quand la petite femme blonde s'avance, son mouchoir à la main, on a déjà la gorge qui se serre. "J'espère dit-elle que j'arriverais à aller jusqu'au bout"

Sa voie s'anime quand elle parle de son fils chéri. Elle raconte l'école, les courses et des fleurs qu'il lui a offert en disant "C'est pour toi bibiche, je t'aime". Cette maman raconte une vie simple d’un enfant chéri qui adorait sa mère.

Sur l'écran de la salle d'assise est projetée la photo de son fils souriant. Elle n’a pas pris celle que l’on voit dans tous les journaux, et qu’elle avait donné à l’époque. Celle-là elle ne la supporte plus.

Ca fait 30 ans que je pleure mon cyril – Chantal Beining

Dans un long sanglot Chantal entame la suite de l'histoire, celle de ce 28 septembre 1986. On est venu la prévenir et elle a cherché son fils près du canal. Le soir même personne n’a osé lui dire que Cyril était mort et surtout comment il est mort. Elle pensait qu’il avait été percuté par le train.

C'est le journal qui lui a appris. Elle tend l'article et son titre jauni "Deux gosses tués à coups de pierre"

Durant des instants qui paraissent des heures, résonnent les pleurs de douleurs de cette mère. On est oppressé, on suffoque, jusqu'à ce que l'avocate de Chantal la prenne dans ses bras.

Un procès éprouvant

Depuis trois semaines, les parents d'Alexandre et Cyril assistent à la plupart des audiences. Ils ont entendu les dénégations de Heaulme, mais aussi toutes les conclusions des gendarmes. Ils ont aussi entendu les témoins qui disent avoir reçu des confessions de Francis Heaulme.

Les autres familles des victimes devraient prendre la parole lors de la dernière semaine du procès.