Procès Heaulme : "Francis Heaulme n’a pas tout dit. C’est lui qui détient la vérité"

Le responsable de la Section de Recherche de Metz qui a, durant près de deux ans, travaillé sur l’affaire de Montigny les Metz, a pris la matinée de mercredi pour présenter devant la cour les résultats de ses enquêtes. Sa conviction est bien ancrée : Francis Heaulme n’a pas tout dit.

La cour d’assises de la Moselle a entamé la dixième journée du procès du double meurtre de Montigny les Metz par l’audition de l’ancien responsable de la Section de Recherche des gendarmes de Metz. Francis Hans a livré à la cour le résultat des huit saisines dont il a fait l’objet entre 2000 et 2002.

« Le parcours de Heaulme : c’est une logique"

Au moment de la révision du procès de Dils une cellule d'enquête est créée On est 15 ans après les faits #Heaulme — rachel noel (@parentnoel) May 10, 2017

Durant ces années d’enquête, la "cellule révision 57", composée de six enquêteurs et de deux analystes criminels, a retracé le parcours du tueur en série entre 1986 et 1992, et en a dégagé les grandes lignes. La rupture de Francis Heaulme date du 16 octobre 1986. C’est la date de la mort de sa mère qu’il considère comme une sainte. Trois semaines après, il tuera pour la première fois.

L’homme est en marche. Il ne fait pas bon croiser la route de Francis Heaulme entre 1986 et 1992. On prend un risque sérieux"

En croisant les 10 affaires, dans lesquelles Francis Heaulme est impliqué, les gendarmes concluent qu’il y a une signature du tueur en série. Cette signature, on la retrouve dans le meurtre de Montigny les Metz.

Heaulme n’a pas tout dit

Au total, les gendarmes ont entendus Francis Heaulme trois fois durant la période de leur enquête. C’est à eux que pour la première fois, il assure être allé sur le talus et avoir vu les enfants morts. C’est aussi à eux que Francis Heaulme parle d’un petit homme trapu qu’il voit descendre du talus. Il s’agit d’Henri Leclaire. Pour l’enquêteur, Francis Heaulme transpose en parlant d’un autre homme, comme il l’a fait dans d’autres affaires.

Heaulme n’a pas arrêté de mentir, mais dans ce qu’il dit il y a toujours quelque chose de vrai".

L’enquêteur relève toutes les allusions que Francis Heaulme a fait au dossier, alors qu’il était interrogé sur d’autres affaires. Il rappelle aussi que c’est le tueur en série qui a indiqué un autre chemin avec des escaliers pour monter sur le talus. Ce chemin mène presque directement à la scène du crime. Francis Hans a une conviction qu’il ne peut étayer par des preuves matérielles. Pour lui, il ne fait pas bon croiser la route de Francis Heaulme ces années-là… et les enfants ont croisés sa route. L’autre conviction du gendarme, c’est aussi que Francis Heaulme a encore quelque chose à apporter au dossier.

Hans "ma conviction c'est que nous avons la marque de Heaulme Et que les enfants ont croisé sa route" — rachel noel (@parentnoel) May 10, 2017