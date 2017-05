VIDÉOS - Procès Heaulme : La dernière ligne droite pour la cour d’assises de la Moselle

La dernière semaine du procès de Francis Heaulme commence lundi 15 mai. Après trois semaines passées à étudier le dossier du double meurtre de Montigny-les-Metz, les jurés devraient se prononcer jeudi au vu de tous les éléments et témoins entendus.

C’est la dernière ligne droite au procès de Francis Heaulme. Il comparait devant la cour d'assises de la Moselle pour le double meurtre de Montigny-les-Metz. Cyril et Alexandre, deux enfants de 8 ans avaient été retrouvés le crâne fracassé à coups de pierre sur un talus, près de la voie ferrée de Montigny-les-Metz, le 28 septembre 1986.

Au terme de quatre semaines de débats, les jurés auront entendus près d’une centaine d’experts et de témoins.

Francis Heaulme durant trois semaines a répété en boucle."Montigny ce n'est pas moi "; mais Me Thierry Moser, avocat des parents d'Alexandre, estime lui que beaucoup d'éléments à charge ont été démontrés.

La semaine dernière, cinq personnes, dont un gendarme, sont aussi venues dire que Francis Heaulme leur avait fait des aveux, ou des confidences qui ressemblaient à des aveux.

La défense de Francis Heaulme, estime que les éléments apportés par l’enquête des gendarmes ne sont pas des preuves, mais des probabilités. Et que tout reste à prouver. Me Stéphane Giurana, l’un des avocats de Francis Heaulme :

Ils ont un scénario, et il faut que Francis Heaulme rentre dans ce scénario, et tout ce qui ne rentre pas dans le scénario, on l’écarte. Sauf que dans toutes les affaires, Francis Heaulme a, à un moment, reconnu les faits. Dans celle-ci jamais" - l'un des avocats de Francis Heaulme