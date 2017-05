Procès Heaulme : Le gendarme Abgrall et le routard du crime côte à côte

Le procès du double meurtre de Montigny les Metz marqué par l’audition ce mardi 9 mai 2017 du gendarme qui a arrêté Francis Heaulme. Jean-François Abgrall a décrit le schéma du tueur en série

Ce mardi 9 mai devant la cour d’assises de laMoselle, Francis Heaulme s’est retrouvé confronté à son "spécialiste". Le gendarme Jean-François Abgrall est venu raconter à la barre durant quatre heures, le mode de fonctionnement de celui qu’il a arrêté en 1992, dans le cadre d’une affaire sur un meurtre à Brest.

Dans la tête du tueur

Durant plus de 3h et demi, Jean-François Abgrall a expliqué la psychologie Francis Heaulme. Il le rencontre en 1992 dans le cadre d’un meurtre commis près de Brest, et dès le départ, il est troublé. Heaulme lui livre des noms et des détails, raconte des bouts de scènes, et mélange les affaires C'est comme un puzzle qu'il faut ensuite reconstituer. La cellule créée à l’époque va remonter aux neufs meurtres pour lesquels Francis Heaulme a depuis été condamné.

les meurtres d'une extrême violence avec des victimes déshabillées, Tout ça c'est son répertoire - Jean-François Abgrall

L'affaire de Montigny, Francis Heaulme lui en parle en 1992. Il lui parle d’un meurtre commis dans l’est, près d’un talus, d’un pont et d’une voix ferrées où des enfants lui jetaient des cailloux.

Pour le gendarme, il n'y a pas de doute : "les meurtres d'une extrême violence avec des victimes déshabillées, Tout ça c'est son répertoire".

L’ancien gendarme et le routard du crime côte à côte

L’image presque surréaliste de cette journée, c’est celle de ces deux hommes à la barre côte à côte. Jean François Abgrall en costume bleu mains serré devant lui, et Francis Heaulme, les mains cachées dans son dos. Les deux hommes sont tout proches, mais ne se regardent pas.

Francis Heaulme parle et explique, qu’il n’a rien dit à Abgrall. Le tueur en série s'emmêle dans ses réponses, s'emporte même contre le gendarme

"Tout le monde m'en veut. Montigny ce n'est pas moi. Chaque fois que je passe quelque part, il y a un meurtre"

Francis Heaulme se tait et se mure dans le silence de celui qui a oublié. C'est son mode de défense rétorque le gendarme Abgrall.

"De toute façon, conclut-il, il s'en rappelle très bien"

Le matin à l'audience, Francis Heaulme interrogé durant prés d'une heure par le président n'a pas eu de réponse plus précise. il s'est contenté de redire qu'il n'avait pas tué les enfants.

