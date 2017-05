Procès Heaulme : les dernières heures de Cyril et Alexandre retracées avec minutie

La deuxième semaine du procès de Francis Heaulme s’est ouverte ce mardi aux assises de la Moselle avec l’examen des faits : les heures qui ont précédé la mort de Cyril et Alexandre, le 28 septembre 1986. Cette plongée dans le passé a débuté avec l’analyse criminelle faite par les gendarmes en 2001.

Le procès de Francis Heaulme entame sa seconde semaine devant la cour d’assises de la Moselle. Ce mardi, l’enquêteur Thierry Perchat a présenté un diaporama dynamique. Ce document numérique retrace les faits et gestes de tous les témoins qui sont passés à proximité de la rue de Vénizelos ce 28 septembre 1986, entre 13h30 et 19h50 (voir plus loin dans cette page une infographie des lieux du crime). C'est ce jour là, dans ce quartier de Montigny-lès-Metz, que deux enfants de 8 ans, Cyril Beining et Alexandre Beckrich, ont été tués, après avoir passé l'après-midi à jouer.

La cellule "révision 57"

A l’écran, la mécanique du diaporama dynamique est implacable. On y voit les rues, les voitures et les témoins qui apparaissent comme par petites touches. Le major Thierry Perchat, un grand blond aux cheveux ras, retrace avec rigidité le travail qu’il a entrepris en 2002 pour la cellule "révision 57", seize ans après le crime. La cellule était chargée de restituer les faits. Les gendarmes ont intégré 190 événements et pièces de procédures, comme des témoignages, pour réaliser ce qui, au final apparaît comme un déroulé de l’après-midi.

Un diaporama méticuleux

De 13h à 17h : de nombreux témoins voient les enfants, à vélo, sur le talus, ou jouant.

A 17H : un témoin voit les enfants sur le talus. L’un dit : "Viens, on va dans notre endroit secret"

A 17h15 : le couple Mathis voit deux vélos et entend les enfants qui rient. Ils entendent aussi le bruit d’un projectile, comme un caillou, qui atteint un objet métallique.

Après 17H15, plus personne ne voit ou n’entend les enfants.

A 17h30 : un témoin aperçoit un cycliste avec un short et un maillot coloré.

A 18h25 : les parents s’inquiètent et les recherches commencent. Il y a beaucoup de monde aux alentours du talus.

A 18h55 : les Dils arrivent de la Meuse. Patrick va à la benne chercher des timbres et entend une voix masculine qui dit : « Tais toi ! ». Il rentre chez lui appeuré.

Une voisine de la rue de Pont à Mousson entend comme des pleurs d’enfants.

A 19h50 : on retrouve le corps des enfants.

Le diaporama permet d’innocenter Patrick Dils. Si on prend l’hypothèse inverse, il y a des discordances." – le major Thierry Perchat

Interrogé par le président, le gendarme Perchat livre sa conviction : "Pour moi, l’heure de la mort probable, c’est 17H20. Patrick Dils n’a pas pu monter sur le talus pour commettre le meurtre". Un point de vue combattu par la défense et certaines parties civiles.

On vient nous dire que la vérité en jaillit, c’est faux." - Liliane Glock, l'avocate de Francis Heaulme

Le père d’Alexandre explique qu'il trouve cette chronologie inexacte. Quant à l’avocate de Francis Heaulme, Liliane Glock, elle en fait une vive critique. Pour Me Glock, tous les éléments entrés dans le logiciel ont été choisis et sélectionnés par le gendarme pour démontrer une thèse : l’innocence de Patrick Dils.

L'infographie ci-dessous a été réalisée à partir des éléments factuels (horaires et lieux) présents dans l'ordonnance de mise en accusation préparée en vue du procès :