Procès Heaulme : les ratés de l’enquête du double meurtre de Montigny les Metz

La cour d’assises de la Moselle entend jeudi 4 mai 2017 les enquêteurs qui sont intervenus dans le cadre du double meurtre de Montigny les Metz. Une enquête décriée depuis l’acquittement de Patrick Dils et la mise en examen de Francis Heaulme.

Ce jeudi 4 mai 2017, les enquêteurs qui ont interrogé les témoins de 1986 et Patrick Dils seront à la barre. C’est la septième journée d'audience du procès de Francis Heaulme aux assises de la Moselle. Il est jugé pour le double meurtre de Montigny les Metz, le 28 septembre 1986. Cyril et Alexandre, deux garçons de 8 ans avaient été massacrés à coups de pierre.

Le directeur d’enquête de l’époque, Bernard Varlet continue des années après de dire qu'elle a été bien menée. Interrogé récemment dans la revue Sang Froid, Bernard Varlet reste persuadé que la justice ne trouvera pas d’autre coupable que Patrick Dils.

Des aveux suggérés

En 1986, l’inspecteur Bernard Varlet interroge les témoins, et fait avouer trois personnes : Henri Leclaire, un marginal qui fait des déclarations fantaisistes et enfin Patrick Dils. Patrick Dils explique depuis que ces aveux ont été suggérés et recueillis sous pression.

Les interrogatoires ont lieu tard le soir, sans véritable pause, certains procès-verbaux ne sont pas signés et les heures d'audition ne sont pas fiables. Bernard Varlet est omniprésent, dans le reste de la procédure. Il est présent par exemple dans le bureau du juge d'instruction, quand Patrick Dils réitère ses aveux.

Les ratés de l’enquête

Les conditions dans lesquelles l'enquête de 1986 s’est déroulée sont aussi décriés sur d'autres points.

Certains témoins ont été écartés. On n'entendra jamais les témoins qui parlent d'un homme bizarre à vélo.

On n'entendra jamais les témoins qui parlent d'un homme bizarre à vélo. Personne n'a été interrogé dans la rue du Haut Rhèle . C'est dans cette rue située à 400 mètres des lieux du crime que travaillait Francis Heaulme dans l'entreprise CTBE. On n’y a interrogé personne alors qu'on a ratissé tous le quartier.

. C'est dans cette rue située à 400 mètres des lieux du crime que travaillait Francis Heaulme dans l'entreprise CTBE. On n’y a interrogé personne alors qu'on a ratissé tous le quartier. Les négatifs perdus . 108 photos des lieux du crime ont été prises et seules 35 ont été retrouvées. Sur l'une d'elle, se trouvait la photo d'une main ensanglanté sur un wagon SNCF. On aurait pu y relever une empreinte de main.

. 108 photos des lieux du crime ont été prises et seules 35 ont été retrouvées. Sur l'une d'elle, se trouvait la photo d'une main ensanglanté sur un wagon SNCF. On aurait pu y relever une empreinte de main. Les pièces à convictions, saisies mais non scellées. Un tube de colle, utilisé pour réparer des pneus de vélo et une cordelette seront saisis au moment des constatations, mais on oublie de les sceller. On ne peut donc les analyser

LIRE AUSSI : Double meurtre de Montigny-les-Metz : retour sur trente ans d'archives sonores