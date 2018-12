Procès Heaulme : moins de témoins présents mais aussi moins de tensions à Versailles

Dans le 6e procès de l'affaire de Montigny-les-Metz, à Versailles, l'ambiance est différente du procès de 2017 à Metz : beaucoup moins de public et de journalistes, et un certain nombre de témoins absents ou en visioconférence. L'éloignement de la Lorraine suscite également des débats plus apaisés.

Versailles, France

(condamné deux fois puis acquitté dans cette affaire)Retour sur la première semaine du procès de Francis Heaulme devant la cour d’appel de Versailles. Le 6e procès de l’affaire de Montigny-les-Metz a débuté le 4 décembre à la cour d’assises des Yvelines et il reprend ce lundi jusqu'au 21 décembre. Ce procès hors norme et très attendu se déroule dans une ambiance très différente du 5e procès aux assises de la Moselle en avril-mai 2017.

Les agents de sécurité n’ont pas grand monde à contrôler pour accéder à la salle du procès. Les journalistes sont en nombre limité, en pleine crise des gilets jaunes et il y a peu de public, une poignée de curieux seulement, comme ces étudiantes en droit : "Ce qui est intéressant, c'est de voir les arguments de la défense, comme Francis Heaulme n'avoue pas et que les preuves matérielles ont été détruites. Après tous les rebondissements, notamment l'acquittement de Patrick Dils, on a envie de savoir ce que va décider la cour".

Le président de la cour d'assises des Yvelines et ses assesseurs © Radio France - Cécile Soulé

Une trentaine des 81 témoins absents ou en visioconférence

Comme l'audience se déroule à 400 km de Metz, un certain nombre d’acteurs du procès ne sont pas là non plus. Sur les 81 témoins de l’affaire appelés à la barre, une quinzaine sont en visioconférence et une quinzaine sont carrément absents, malades ou indisponibles. L'un des avocats de Francis Heaulme, Me Bouthier, regrette qu’un bon tiers des témoins ne puissent donc pas être là en chair et en os : "Aux assises, il y a ce principe d'oralité, cette possibilité d'interroger directement les témoins, là, on perd en spontanéité".

Les avocats de Francis Heaulme, Me Madec, Me Glock et Me Bouthier (de gauche à droite) © Radio France - Cécile Soulé

Des débats moins tendus qu'en 2017 et un accusé plus présent

Mais il y a aussi des points positifs dans ce nouveau procès à Versailles. D’abord Francis Heaulme est beaucoup plus présent, plus en forme en quelque sorte. Même si sa ligne de défense n'a pas varié - "Montigny, ce n'est pas moi", répète-t-il au fil des audiences - la voix du tueur en série résonne plus qu’il y a un an et demi à Metz. L'une des avocates des parties civiles, Me Boh-Petit l'a constaté dès les 1ers jours du procès : "Là, il est très présent et à de très nombreuses reprises, il sera interrogé par le président de la cour d'assises, tant mieux parce qu'à Metz on l'a très peu entendu".

Et malgré quelques petites passes d’armes, le climat est largement plus apaisé qu'aux assises de Metz entre les défenseurs de Francis Heaulme et le président de la cour d’assises. Le fait d’être loin de la Lorraine dépassionne les débats, reconnait un avocat.

Le procès de Francis Heaume reprend ce lundi pour une 2e semaine d''audiences © Radio France - Cécile Soulé

Le procès de Francis Heaulme reprend ce lundi matin pour une 2e semaine d'audiences avec l'audition de Patrick Dils, condamné deux fois puis acquitté dans cette affaire.