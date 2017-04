Procès Heaulme : Patrick Dils, l’ancien accusé dans la peau d’un témoin

La deuxième journée du procès de Francis Heaulme devant la cour d'assises de la Moselle sera marquée ce mercredi 26 avril par l’audition de Patrick Dils. Il a été condamné par deux fois avant d’être définitivement acquitté en 2002 pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz.

Depuis le 25 avril, la cour d’assises de la Moselle juge pour la cinquième fois le double meurtre de Montigny les Metz. Le 28 septembre 1986, Cyril et Alexandre, deux enfants de 8 ans ont été retrouvés, le crâne fracassé le long de la voix de chemin de fer à Montigny-lès-Metz. Ce mercredi, le témoin très attendu, c'est Patrick Dils. Le jeune homme de 16 ans à l’époque a avoué les meurtres avant de se rétracter. Patrick Dils a été condamné par deux fois avant d’être définitivement acquitté en 2002.

Je veux entendre ce qu’il a à dire, pour voir s’il est franc ou pas" - Jean-Claude Beining, le papa de Cyril

Patrick Dils ne sera pas là en chair et en os, mais en visioconférence depuis le sud-ouest de la France à l'ouverture de la journée d'audience. Et beaucoup se demandent ce qu'il peut raconter de ce qu'il a vu ce jour-là, sans la pression ressentie quand on se trouve dans le box des accusés. Me Patrice Buisson, l'avocat du père de Cyril, qui a assisté aux deux derniers procès de Patrick Dils, espère que cela apportera quelque chose : "Il pourra nous dire si il y a des éléments qu’il peut livrer à la justice et qui aideraient à trouver le coupable." Mais Patrice Buisson s’interroge encore sur l’attitude de Patrick Dils lors des deux derniers procès, au moment des auditions de Francis Heaulme comme témoin.

A Reims, j’ai eu le sentiment que Heaulme et Dils se parlaient avec les yeux" - Me Patrick Buisson

Patrice Buisson, l'avocat du papa de Cyril a vu la rencontre entre Heaulme et Dils lors des deux procès d'assises

La défense de Francis Heaulme, laisse planer un doute sur ce qu'elle attend des déclarations de Patrick Dils. Stéphane Giuranna, l'un des avocats du tueur en série : "Patrick Dils a été acquitté en faisant planer le doute sur sa culpabilité, parce que Francis Heaulme était là. Francis Heaulme, on veut le condamner. Pourquoi il ne bénéficierait pas du même doute parce que Patrick Dils était là ? "

Maitre Stéphane Giuranna, l'un des avocats de Francis Heaulme voudrait que le doute bénéficie à son client

D'autant qu'au premier jour d'audience, lundi, Francis Heaulme a répété qu'il était innocent.

Les familles des victimes qui ont demandé à ne pas intervenir juste après Patrick Dils seront entendues plus tard dans le courant de ce procès. Le procès doit durer jusqu’au 18 mai. Réécouter l'interview réalisée avec Patrick Dils en septembre 2016, pour les trente ans de l'affaire.