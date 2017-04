VIDEOS - Procès Heaulme à Metz : une nouvelle épreuve pour les familles

Le 5ème procès du double meurtre de Montigny les Metz s'ouvre ce mardi 25 avril devant la cour d'assise de la Moselle à Metz. Ce procès est une nouvelle épreuve pour les familles d’Alexandre Beckrich et Cyril Beining qui n’en attendent pas grand-chose.

Francis Heaulme est jugé à partir du mardi 25 avril pour le meurtre de deux enfants de 8 ans, Cyril Beining et Alexandre Beckrich. Les deux enfants avaient été retrouvés tués à coups de pierre, sur un talus, le long d'une voix ferré à Montigny les Metz, le 28 septembre 1986.

Durant 4 semaines, 81 témoins et 14 experts seront entendus par la cour d'assises de la Moselle.

Des familles déboussolées

Depuis 1986, les familles ont déjà vécu quatre procès. Les trois premiers avec Patrick Dils dans le box des accusés en 1989, 2001 et 2002. Il est condamné deux fois, avant d’être définitivement acquitté.

En avril 2014, le procès de Francis Heaulme est renvoyé pour un supplément d'information. On soupçonne un troisième homme, Henri Leclaire. Il est finalement blanchi et ne sera que simple témoin.

Près de 3 ans après le dernier procès, les familles se retrouvent devant une cour d'assises pour la cinquième fois.

On n’aura jamais la vérité - Jean-Claude Beining

Francis Heaulme sera seul sur le banc des accusés.

Difficile pour Jean Claude Beining, le papa de Cyril, de faire table rase des 30 années passées. "Les idées qu’on avait au départ ont été cassées, et il ne reste plus rien. Il faudrait un miracle, mais les miracles, moi je n’y crois plus".

Il manque une personne - Chantal Beining

Pour Chantal Beining, l'absent, c'est Henry Leclaire mis en accusation avant de bénéficier d'un non-lieu. De nouveaux témoins l'avaient incriminé en 2014. On avait alors arrêté le procès au bout de deux jours : "Je me demande comment on peut tuer seul, deux enfants, sans qu’il y en ait un qui se sauve. C’est ça que je voudrais qu’on m'explique".

Chantal Beining est la seule partie civile à avoir fait appel du non-lieu de Francis Heaulme. Une procédure menée main dans la main avec son avocate maitre Dominique Boh-Petit. Son avocate qui n'attend rien de ce que pourrait dire Francis Heaulme. Pour elle tout est dans le dossier.

C'est le procès de trop - Dominique Rondu, avocat de Ginette Beckrich

La famille d'Alexandre Beckrich n'attend plus grand chose de ce procès. Ce cinquième procès est celui de trop pour Maitre Dominique Rondu, l'avocat de Ginette Beckrich, la grand-mère d'Alexandre : "Encore une fois, ça va remuer tout une série d’évènements dramatiques. Et c’est un procès de trop car nous n’avons pas la conviction que Francis Heaulme est véritablement le coupable".

Le procès du double meurtre de Montigny les Metz se tient du 25 avril au 18 mai 2017 devant la cour d’assises de la Moselle.