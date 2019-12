Un duo de cambrioleurs présumés est jugé ce mercredi par le tribunal correctionnel de Montargis. Le nombre de faits reprochés est hors normes : ils auraient commis 61 vols ou tentatives de vols, en quatre ans, dans l'est du Loiret, jusqu'en février 2018.

Procès hors normes à Montargis : deux hommes jugés pour plus de soixante vols ou tentatives

Montargis, France

C'est un procès peu banal qui se tient ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Montargis. Deux hommes âgés de 44 ans et 52 ans sont jugés pour une série impressionnante de faits : 61 vols ou tentatives de vols, commis pour la plupart d'entre eux dans l'est du Loiret, entre décembre 2014 et février 2018.

Interpellés en flagrant délit

Pendant ces trois années, le duo aurait multiplié les cambriolages dans des entreprises ou des lieux d'entrepôt, et revendu ensuite le butin. Le 1er février 2018, ils ont finalement été interpellés en flagrant délit à Bonny-sur-Loire par le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie de Gien.

Un mode opératoire bien rôdé

Les deux hommes se déplaçaient en pick-up Navara, avec de fausses plaques d'immatriculation. Leurs cibles : des petites entreprises, des supermarchés, des magasins de bricolage, des mairies - celles de Chuelles et de St Germain-des-Près ont ainsi été cambriolées - et même le club de foot de Chateaurenard.

Au total, la justice, après une minutieuse enquête menée par une cellule spécifique de gendarmerie,estime qu'il y a quarante-six victimes pour soixante-et-un vols ou tentatives de vols. Certains lieux ont été visités à plusieurs reprises par les malfaiteurs. La liste des biens dérobés est également très longue : de l'outillage, du matériel de chantier, des batteries, des chargeurs, des appareils multimédia, des gants, des bottes, des bombes d'aérosol - en fait, tout ce qu'ils pouvaient revendre. Le montant exact du butin reste à déterminer

Un procès qui s'annonce très long

Après avoir passé un an en détention provisoire, les deux prévenus comparaissent libres et le procès, qui débute à 9h30, devrait être très long, et durer probablement toute la journée.