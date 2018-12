Procès reporté pour le routier espagnol qui avait tiré sur des gilets jaunes

Béziers, France

Le chauffeur du camion espagnol qui a forcé un barrage de gilets jaunes le samedi 8 décembre dernier à la Méridienne à Villeneuve-les-Béziers sera finalement jugé le 23 janvier prochain. Cet homme de 69 ans n'a pas pu être jugé ce vendredi, en raison de la grève des avocats. L'audience a été renvoyée afin qu'il puisse préparer sa défense.

Ce camionneur, qui est à son compte, avait fait usage d'une arme à feu et avait refusé de s'arrêter à la sommation des policiers. Un taser et un pistolet à grenaille (avec 48 cartouches) ont été retrouvés dans son véhicule.

Déjà connu de la justice en Espagne

Cet espagnol qui vit à Barcelone avec son fils est connu de la justice, pour des infractions routières en France et en Espagne. Ce routier espagnol n'a pas supporté d'être bloqué. Il est suspecté d'avoir tiré à plusieurs reprises des balles à blancs. Un manifestant a été légèrement blessé à la main au cours de cet affrontement.

Suite à cela, des gilets jaunes brisent le pare-brise du camion avec des projectiles. Le chauffeur, excédé, remonte dans sa cabine après leur avoir jeté des canettes de bière. Il redémarre, force le barrage. Personne n'est heureusement renversé.

Des policiers de la Brigade anti-criminalité vont prendre l'homme en filature et l'arrêter un peu plus loin. Malgré les injonctions, ce dernier refuse. Les forces de l'ordre, sortent leur arme et crèvent l'un des pneus du camion pour le forcer à s'arrêter quelques mètres plus loin.

Le routier refuse une nouvelle fois de descendre de son véhicule . Il sort un alors un taser de sa boite à gants. Les forces de l'ordre n'ont plus le choix, c'est à coup de matraque télescopique qu'ils arrivent enfin à le sortir de sa cabine.