Procès Kulik : Elodie était "le rayon de soleil de la maison"

La parole ce lundi matin aux proches d'Elodie Kulik devant la cour d'assises de la Somme qui juge Willy Bardon pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de la jeune banquière en janvier 2002 à Tertry.

Amiens, France

Cindy, la meilleure amie, l'ancienne institutrice d'Elodie Kulik et Chantal, une amie de la famille ont été entendues ce lundi matin par les assises de la Somme où Willy Bardon comparait pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en 2002.

Une vie sous le sceau du malheur

Amie de la famille depuis 60 ans, Chantal reprend son souffle entre deux sanglots. Elle raconte l'accident qui va faire basculer la vie des Kulik en 1977. Jacky Kulik glisse sur une plaque de verglas, les deux enfants du couple, Laurent et Karine sont tués. "Jacky voulait se foutre en l'air" raconte Chantal qui se souvient de la descente aux enfers et puis cette nouvelle : "Rose-Marie est enceinte"

Elodie était tellement belle, on l'appelait boucle d'or _Chantal

Elodie était le "rayon de soleil" de la maison explique Chantal. Elle était tellement belle, on l'appelait "boucle d'or" avec ses longs cheveux blonds poursuit très émue la retraitée qui évoque aussi l'intelligence de la jeune banquière : "elle lisait beaucoup, elle était très cultivée". C'était comme votre fille la console Me Seban. Chantal acquiesce et puis "il y a eu ce truc"

On entendait les hurlements de Rose-Marie

En janvier 2002, Chantal se souvient avoir accompagné le couple Kulik à la gendarmerie et à la morgue. Rose-Marie, la mère d'Elodie a tenu absolument à aller voir le corps de sa fille. "On entendait ses hurlements à travers la porte, c'était horrible, le corps d'Elodie, c'était un tronc d'arbre".

Insupportable pour la mère de la jeune banquière, Rose-Marie tentera de se suicider en 2002. Plongée dans le coma, elle décédera sept ans plus tard.