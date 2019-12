Procès Kulik : "L'insoutenable" évoqué par les avocats de la famille d'Elodie

Amiens, France

Une plaidoirie saisissante pour démontrer l’implication de Willy Bardon dans l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik à Tertry en janvier 2002. Les avocats des parties civiles, Me Corinne Hermann et Me Didier Seban ont pendant deux heures défendu leur intime conviction : Willy Bardon est coupable. Le verdict doit être rendu ce vendredi.

Un corps supplicié

Cheveux roux sur robe noire, Me Corinne Hermann est la première à plaider. Elle ne va rien taire de "l'insoutenable". Le viol d'une sauvagerie inouïe "au point d'en déchirer le sexe" de la jeune femme. Elodie, "boucle d'or" brûlée. Réduite au néant. Plus de boucles, plus de cheveux décrit Me Hermann qui tonne : "Sa féminité a été bafouée". Un corps supplicié, celui peut-être de trop, "le pire de tous" certifie Me Hermann.

Vous êtes une injure aux femmes _ Me Corinne Hermann

Tournée vers Willy Bardon : "Je ne peux pas croire que vous aimez les femmes, vous aimez le sexe, la jouissance. Jusqu’à l'extrême : gang bang et prostituées". Me Seban parle d'une violence mécanique. Willy Bardon aime les femmes comme il aime les 4x4 dit-il. "Ça passe ou ça casse. On les prend, on les change". Willy Bardon sans limites avec les femmes, "il trompe sa femme avec sa maîtresse et tente de tromper sa maîtresse avec sa sœur". Mâchoire serrée et visage rouge, l'accusé encaisse les attaques de Me Corinne Hermann pour qui il est "une injure aux femmes".

Une scène de crime signée par Willy Bardon

Pour les deux avocats de la famille Kulik, la scène de crime est signée par l'ADN de Grégory Wiart mais aussi par Willy Bardon, par sa voix. Une voix calme accolée aux cris d'Elodie qu'une partie des proches de l'Axonais va reconnaître. Et à ceux à qui il a promis n'avoir rien fait, Me Hermann rappelle qu'une promesse n'est pas une preuve ni un alibi. Me Seban, lui, a compté : 22 fois pendant ses auditions Willy Bardon a reconnu qu'il pourrait s'agir de sa voix. "J'y crois pas, on dirait ma voix mais je ne me souviens pas". Avec cet appel aux pompiers, Elodie a désigné ses meurtriers. "L'erreur de Bardon, c'est d'avoir parlé à ce moment-là".

L'accusé va aussi reproduire la scène de crime soutiennent les avocats. Il y a les insultes au distributeur ("je te viole, je te tue, je te brûle"), l'amour avec les femmes qui ont leurs règles, dans la voiture, à plusieurs partenaires. "Tout va dans le sens du crime" assène Corinne Hermann.

Retirez-lui son permis de tuer, de violer, de brûler d'autres femmes _ Me Hermann

Me Hermann termine en interpellant les jurés, elle leur demande de rendre "sa dignité à Elodie". Pour que cette famille retrouve la paix. "Au moment de délibérer, vous penserez à Lola (NDLR : la petite fille de Jacky Kulik) pour lui retirer son permis de tuer, de violer, de brûler les femmes. Pour qu'il n'y en ait plus d'autres".