Procès Kulik : Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Jugé depuis le 21 novembre 2019 à Amiens pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en 2002, Willy Bardon a été condamné ce vendredi à 30 ans de réclusion par les assises de la Somme. Les jurés l'ont reconnu coupable de viol, d'enlèvement et de séquestration mais pas de meurtre.

Me Gabriel Duménil, Me Stéphane Daquo et Me Marc Bailly, les avocats de Willy Bardon

Amiens, France

Après deux semaines de procès, Willy Bardon a été condamné ce vendredi à 30 ans de réclusion criminelle par les assises de la Somme. Les jurés l'ont reconnu coupable de l'enlèvement, de la séquestration et du viol d'Elodie Kulik en 2002 mais pas du meurtre de la jeune femme de 24 ans. La condamnation n'est pas assortie d'une peine de sûreté.

Directrice d'une agence bancaire à Péronne, Elodie Kulik avait été retrouvée violée, étranglée, le corps en partie calciné au bord d'une route départementale à Tertry dans la Somme, à une vingtaine de kilomètres de Saint-Quentin dans l'Aisne. Après 17 ans d'enquête, Willy Bardon a été renvoyé devant les assises pour enlèvement et séquestration, viol en réunion et meurtre.

Sa voix a été reconnue par des proches sur l'enregistrement d'un appel au secours d'Elodie Kulik reçu par les pompiers le soir de sa mort. Un autre homme est suspecté d'avoir participé au crime, Gregory Wiart, identifié par son ADN en janvier 2012 mais il est mort dans un accident de la route peu de temps après.

À l'énoncé du verdict, Willy Bardon a avalé quelque chose. Apparemment, il a bu un verre d'eau juste après. Les policiers l'ont évacué de la salle en urgence.

Les jurés n'ont pas complètement suivi les réquisitions

Après cinq heures de délibération, les jurés ont rendu donc leur verdict. Et ils n'ont pas complètement suivi les réquisitions de l'avocate générale. Dans la matinée, Anne Laure Sandretto avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers, à l'encontre de Willy Bardon.

Elle avait demandé la condamnation pour l'enlèvement et la séquestration, suivis de la mort d'Elodie Kulik, mais l'acquittement au bénéfice du doute pour le viol et le meurtre de la jeune femme. "Je n'ai aucun doute sur la participation de Willy Bardon", avait déclaré l'avocate générale avant de prononcer ses réquisitions.

"Je n'y étais pas, je suis innocent, je vous le jure"

Les avocats de Willy Bardon avait plaidé l'acquittement de leur client. "Douter, c'est se grandir. Pesez chacun des témoignages et si vous ne savez pas, n'hésitez pas. Juger, c'est être humble", avait lancé Stéphane Daquo aux jurés. "Quand on a trouvé le timbre de la voix, c'est l'Euromillion. Hier on vous a dit, le timbre c'est le visage de la voix. Très bien, vu la qualité de l'appel, c'est donc un visage flou qu'on a vu de manière furtive", avait critiqué l'avocat.

"Le goût pour les scénarios pervers, relations à trois, prostituées ne fait pas de lui une personnalité perverse. Willy Bardon n'a pas d'antécédents judiciaires", avait plaidé pour sa part Me Marc Bailly, deuxième avocat de la défense à s'exprimer devant les jurés. Et c'est Me Gabriel Duménil qui avait clos la plaidoirie.

"Pour condamner, il faut une preuve, elle vous enserre, elle vous dit que c'est certain. Mais ici, le ver est dans le fruit. Même l'avocate générale a reconnu qu'elle n'avait vu ces méthodes. On franchit la ligne jaune", avait-il clamé aux jurés.

Me Gabriel Duménil avait jugé l'enquête déloyale. "Il a fallu trouver un coupable, un coupable vivant. Quitte à en fabriquer un parce que c'est trop dur de dire à M.Kulik qu'on n'a plus rien", avait dit l'avocat. Et d'enfoncer le clou : "Élodie Kulik est la victime incontestée mais Willy Bardon est la victime collatérale de ce dossier parce qu'il est innocent".

Les derniers mots étaient revenus à Willy Bardon. Très marqué, les épaules voûtées, il avait lancé la voix brisée : "M. Kulik, je n'y étais pas, je suis innocent, je vous jure, je n'y étais pas."