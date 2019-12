Procès Kulik : Willy Bardon n'a pas le "profil d'un tueur"

Amiens, France

Les trois avocats de Willy Bardon se succèdent ce vendredi matin à la barre des assises de la Somme pour tenter d'obtenir l'acquittement de l'Axonais de 45 ans jugé pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Elodie Kulik en janvier 2002. L'avocate générale a réclamé ce vendredi matin une peine de 30 ans de prison dont 20 ans incompressibles.

Willy Bardon n'a pas le profil d'un tueur _ Me Dumesnil

Ce procès est celui "des émotions et de la rumeur" attaque Me Marc Bailly. Un dossier sans preuve formelle de l'implication de Willy Bardon. L'accusé est un "homme misogyne", "adepte des scénarios pervers (relations à trois, prostituées) mais ça n'en fait pas une personnalité perverse". Me Bailly qui rappelle que ce n'est pas le procès de la morale qui se tient depuis bientôt trois semaines devant les assises de la Somme. Willy Bardon n'a pas d'alibi mais "vous, vous souvenez-vous ce que vous faisiez il y a 10 ans" gronde Me Daquo.

Une enquête déloyale pour la défense

Ce dossier Me Bailly le qualifie de "château de sable". Fragile. Avec pour seul élément objectif l'appel au secours d'Elodie Kulik. Un appel impossible à retranscrire tant la qualité de la bande est mauvaise précise Me Stéphane Daquo qui va démonter les arguments de la partie adverse. Me Seban assure dans sa plaidoirie avoir compté 22 fois où Willy Bardon dit reconnaître sa voix. "Ça ressemble à ma voix" voilà ce que l'accusé va répéter nuance son avocat.

Le timbre de la voix, c'est l'Euromillions_Me Stéphane Daquo

Me Stéphane Daquo revient ensuite sur les expertises de reconnaissance vocale. Une "fumisterie" admise par l'avocate générale. "Une fois qu'on a trouvé le timbre de voix, c'est l'euromillion pour les experts" ironise l'avocat qui emprunte une nouvelle fois les mots des parties civiles : "Le timbre de la voix, c'est son visage". Alors là, vu la qualité de la bande, c'est "un visage flou vu de manière furtive".

L’absence de preuves scientifiques soulignée par les avocats

L'ADN est une preuve scientifique formelle. Mais nulle part il n'y a celui de Willy Bardon relève Me Dumesnil, rien qui ne le relie à l'enlèvement ou à la mort d'Elodie Kulik. Pour l'avocat parisien, on a voulu trouver "un coupable, un coupable vivant coûte que coûte quitte à en fabriquer un".

Willy Bardon, "victime collatérale de ce crime"

Les trois avocats de la défense auront tous une parole pour Jacky Kulik dont la souffrance est inimaginable. Mais Me Dumesnil assure que si Elodie est la victime incontestée de ce crime, Willy Bardon en est une victime collatérale. Parce qu'il est innocent et qu'il risque de croupir les trente prochaines années de sa vie en prison.

Je suis innocent _Willy Bardon

Avant que les jurés ne se retirent délibérer, Willy Bardon a une dernière fois droit à la parole. Les épaules voûtées, le visage marqué : "Je ne peux pas comprendre la douleur de M.Kulik mais je n'y étais pas. Je suis innocent, je vous jure M.Kulik, je n'y étais pas".