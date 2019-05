Procès : le meurtrier de la petite Léa condamné à 30 ans de réclusion criminelle

Haute-Savoie, France

Après quatre jours d’audience éprouvants, la cour d’assises de la Haute-Savoie a rendu son verdict. Elle a condamné ce jeudi Cédric Mahieu à 30 ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Cet homme de 40 ans a été reconnu coupable du meurtre de sa fille en 2016 à Margencel. Léa était âgée de 3 ans et demi. La cour n'a pas retenu les troubles psychiatriques et psychologiques mis en avant par la défense.

à lire aussi Assises : Le père de Léa jugé pour avoir tué sa fille de 3 ans à Margencel

Perpétuité requise

Dans la matinée, l’avocat général avait requis une peine de réclusion à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Pour Philippe Toccanier ce meurtre relève du "complexe de Médée". "Il a utilisé et réduit son enfant à un pur objet de vengeance et de sadisme pour faire souffrir son conjoint toute sa vie." La mère de la petite Léa avait engagé, en juin 2015, une procédure de divorce en raison de la violence et de des addictions (alcool, jeu et stupéfiants) de son ex-mari.

"Il a réduit son enfant à un pur objet de vengeance"—selon l'avocat général

Le samedi 21 mai 2016, après avoir reçu une assignation de l'avocat de sa femme pour suspendre la garde alternée, Cédric Mahieu avait alors (selon sa version) noyé la petite fille dans la baignoire. Un scénario remis en question par plusieurs experts. Ils évoquent plutôt un étouffement (asphyxie prolongée). Le lundi suivant le meurtre, Cédric Mahieu avait pris la fuite non sans avoir pris le temps de poster une lettre à son épouse. "Par ta faute tu as perdu ce que tu aimais le plus au monde (...) sois la plus malheureuse possible, je ne regrette rien (...) je suis content de t'avoir fait vivre un enfer", avait-il écrit.

Les paroles poignantes de la maman de Léa

Mardi dernier, trois ans jour pour jour après les faits, Blandine, la maman de Léa, a pris la parole devant la cour d’assises. "Sans pardonner l’acte, je n’ai ni haine ni colère", a-t-elle déclaré en regardant son ancien compagnon assis dans le box des accusés. "J’ai été un monstre, je dois payer", lui avait-il alors répondu.