Avanton, France

On en sait plus sur la personnalité de Raphaël Dogimi, jugé en appel devant la cour d'assises de vendée pour le meurtre il y a 4 ans de son épouse, poignardée à plusieurs reprises sous les yeux de leurs enfants. Et c'est un accusé plus ouvert, plus repentant qui répond depuis ce mercredi aux questions de la cour. Même s'il rejette toujours toute volonté de tuer sa compagne ce soir de juin 2014, il a abandonné sa stratégie de victime, développée lors de son premier procès. "J'ai conscience que j'ai beaucoup de torts dans les tensions qui ont présidé à notre séparation". Des aveux nouveaux car lors de son premier procès à Poitiers, Raphaël Dogimi avait chargé sa compagne, l'accusant d'être bi-polaire, et de souffrir d'une jalousie maladive.

Un accusé, deux visages

A la barre donc, un accusé à deux visages. Froid et calculateur lors du premier procès. Bien plus accessible et bavard depuis hier. Un visage plus humain mais la violence du meurtre, son attitude juste après, face aux enquêteurs et pendant ses premières mois de détention, hantent ce nouveau procès.

Des coups de fil interdits

La froideur et la violence du personnage ont resurgi lors de ce premier jour d'audience. Lorsque le médecin légiste est venu détailler l'autopsie du corps de la victime. Aussi lorsque le directeur d'enquête rappelle le comportement de l'accusé au début de sa détention. Un mois et demi après le drame, Raphaël Dogimi a détourné son droit de s'entretenir au téléphone avec sa mère pour communiquer avec sa maîtresse. Des appels au cours desquels ils évoquent la procédure, ce qu'il faut dire où pas. Ils parlent aussi de leur projet d'avenir et même d'enfants. Quatre ans après les faits, on sent le directeur d'enquête - venu témoigner hier - toujours choqué par le contenu de ces échanges. Le verdict est attendu vendredi soir.