Le professeur de yoga suspecté d'être un gourou condamné à Poitiers pour abus de faiblesse et blanchiment

Le tribunal judiciaire de Poitiers condamne ce jeudi le professeur de yoga à quatre ans de prison pour abus de faiblesse et blanchiment d'argent. La justice lui reproche notamment d’avoir été à la tête d’une mini-secte pendant plus de dix ans entre la Charente-Maritime et la Haute-Vienne.

Gourou ou professeur de yoga ? Le tribunal judiciaire de Poitiers semble avoir tranché. La justice condamne cet ancien professeur de yoga en première instance à quatre ans de prison pour abus de faiblesse par sujétion psychologique et blanchiment. Christian Ruhaut est accusé d'avoir placé son groupe d'élève sous son emprise physique, psychologique et sexuelle.

Abus de faiblesse sectaire

Avec sa compagne, ils sont suspectés d'être à l'origine d'une secte. Les faits reprochés ont été perpétrés pendant une dizaine d'année dans des propriétés à Lizant dans la Vienne et à Aumagne, en Charente-Maritime. Là-bas, le groupe d'élèves aurait été mis à l'épreuve lors d' "ateliers sexe", les conduisant à des rapports multiples, parfois avec des animaux ... considérés comme de " simples pratiques libertines " selon les juges. Deux femmes ont porté plainte.

La justice retient aussi contre le blanchiment d'argent pour avoir notamment bénéficié d'un logement gratuit et de parts dans une société civile et immobilière sans dépenser le moindre sou. A 73 ans, l'ancien peintre ne comprend toujours de quoi on l'accuse. Il s'agit, pour son avocat Lee Takhedmit, en réalité d'un simple litige financier et son client ne mérite pas de condamnation pénale. Contrairement à Christian Rohant, sa compagne qui était poursuivie pour complicité a été relaxée.

Aucune autre décision que la relaxe ne pouvait être acceptable dans cette affaire

Le couple avait été interpellé à son domicile de la Vienne en mars 2016 avant d'être placé en garde à vue. La chambre d'arrêt, saisie par la défense alors que les prévenus étaient en détention, a visionné les 800 heures de film et écarté les accusation de viols et agressions sexuelles du dossier, estimant qu'il n'y avait pas de contrainte, surprise ou violence. « Au lieu d'aboutir à un non-lieu, on a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel en bricolant les faits » insiste Maître Lee Takhedmit qui interjette appel au plus vite.