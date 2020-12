Procès Le Scouarnec : 15 ans de prison pour l'ex-chirurgien pédophile aux assises de Charente-Maritime

Joël Le Scouarnec condamné à 15 ans de prison. L'ancien chirurgien était jugé depuis lundi aux assises de Charente-Maritime, à Saintes, pour viols et agressions sexuelles sur quatre mineures. Il est reconnu coupable pour tous les faits reprochés. Le verdict a été rendu ce jeudi 3 décembre dans la soirée. La peine de 15 ans de réclusion criminelle est assortie d'un suivi socio-judiciaire de trois ans et d'une injonction de soin. Il encourt deux ans de peine supplémentaires s’il ne respecte pas ce suivi. L'avocat général avait requis 15 ans de prison et 10 ans de suivi socio-judiciaire un peu plus tôt dans la journée.

Ce procès de Joël le Scouarnec était très attendu par les victimes en quête de vérité. Le Scouarnec a avoué une partie des faits que la justice lui reproche. Il a notamment reconnu les viols sur ses nièces ce mercredi alors que le procès se tenait à huis clos.

Un procès-fleuve à venir

Cette audience constitue le point de départ d'une longue affaire. Un autre dossier, actuellement instruit à Lorient, attend encore de voir comparaître Joël Le Scouarnec. Il concerne plus de 300 victimes du pédophile.