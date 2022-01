Procès Lelandais : l'affaire dans l'affaire, l'agression sexuelle des deux petites-cousines

À compter du 31 janvier et jusqu'au 18 février, Nordahl Lelandais sera jugé par la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maelys, 8 ans et demi à l'époque des faits, en août 2017, au Pont-de-Beauvoisin (Isère). Mais il doit comparaître également pour agressions sexuelles sur deux de ses petites-cousines de 4 et 6 ans à l'époque des faits et détention d'images pédopornographiques. Il avait filmé leur sexe avec son téléphone portable, pendant qu'elles dormaient. Il avait effacé ces images mais les enquêteurs ont réussi à les retrouver.

"Elles ont été agressées par quelqu'un de leur famille" - Caroline Rémond, avocate

Trahison

Caroline Rémond est l'avocate des deux couples, parents des deux petites filles. Les clients de Me Rémond sont dévastés, depuis qu'ils ont appris, en décembre 2018, ce qui était arrivé à leurs fillettes. "Elles ont été agressées par quelqu'un de leur famille en qui mes clients avaient toute la confiance. C'est leur cousin germain. Ils se connaissent depuis l'enfance. Quand Lelandais a été mis en examen dans l'affaire Maëlys, au début, ils l'ont défendu, ils ne pensaient pas qu'il pouvait commettre de tels actes" explique l'avocate

Celle-ci ajoute : "L'une des fillettes était même sa filleule ! Ils se sentent trahis. Les petites victimes, qui ont aujourd'hui huit ans et dix ans, ne savent pas ce qui leur est arrivé, car elles dormaient. Mais un jour, il faudra leur expliquer. Leurs parents sont hyper-protecteurs et par exemple ne les laissent plus passer la nuit chez une petite copine, comme on fait à cet âge-là. Elles ne vont pas en colonie de vacances. Lors du premier jour de l'audience, je solliciterai le huis clos pour mes clients qui souhaitent garder l'anonymat le plus total. Vous comprenez bien que ce sont des parents d'enfants mineurs. Ils veulent préserver les intérêts de leurs filles."

Des agressions sexuelles juste avant le meurtre de Maëlys

L'affaire des petites-cousines a été jointe à l'affaire Maëlys car c'est en travaillant sur le dossier que les enquêteurs sont tombés sur les deux vidéos, tournées par Nordahl Lelandais, pour l'une cinq semaines avant le meurtre de Maëlys et pour l'autre, une semaine seulement avant. Maitre Rémond précise : "On sait qu'au même moment, Lelandais consulte des sites pédopornographiques, mettant en scène des enfants très jeunes de 3 à 10 ans. Cela peut éventuellement induire quelque chose, "colorer" l'audience, même si Lelandais n'est pas poursuivi pour agression sexuelle ou viol sur Maëlys de Araujo. Pourquoi est-il passé à l'acte sur ses petites-cousines ? Répondra-t-il à ce genre de questions ? Mes clients n'attendent pas forcément grand-chose de lui, mais s'il veut donner des explications, nous en prendrons acte."

Une troisième cousine de Lelandais a déposé plainte contre lui, en 2020, pour des attouchements sexuels qui ont eu lieu en avril 2017 lors de l'enterrement du père de la jeune fille, alors âgée de 14 ans. Cette affaire sera jugée ultérieurement.

De son côté, Nordahl Lelandais, lors de son audition par le juge d'instruction à propos de ces deux agressions sexuelles, avait expliqué qu'à ce moment-là, il prenait beaucoup de cocaïne et d'alcool et qu'il ne faisait plus la différence entre une femme et une enfant.

